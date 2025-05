Warhammer 40,000: Dawn of War Confermata la Definitive Edition

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War restituisce! Non proprio come un remake o un remaster, a quanto pare, ma sicuramente con alcune caratteristiche moderne e migliorate.

Come confermato all'evento Warhammer Skulls, abbiamo visto il classico gioco RTS riportare in vita con Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition. La grafica è stata migliorata, c'è il supporto 4K e, anche se potrebbe non sembrare fresco come un moderno RTS, è certo che riporterà quella dolce nostalgia.

Warhammer 40,000: Dawn of War - La Definitive Edition include anche tutti e nove gli eserciti, tutte e quattro le campagne e tutti i contenuti DLC associati al gioco originale.