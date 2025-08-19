Warhammer 40,000: Dawn of War IV annunciato

HQ

Lode all'Imperatore! Warhammer 40,000: Dawn of War IV è stato annunciato ufficialmente e verrà lanciato su PC il prossimo anno. La rivelazione è avvenuta durante l'Opening Night Live della Gamescom e, dopo che il terzo gioco ha diviso i fan a metà, sembra che Dawn of War IV riporterà il franchise alle sue radici classiche. In breve, si preannuncia ancora una volta un vero e proprio RTS.

Il gioco è stato sviluppato da King Art Games, lo studio dietro Iron Harvest, il che significa che Relic, i creatori originali della serie, non sono coinvolti questa volta. I giocatori potranno comandare quattro fazioni: Space Marine, Orki, Necron e (infine) l'Adeptus Mechanicus, ognuna delle quali offre unità, comandanti e stili di gioco unici. Secondo King Art Games, la campagna sarà ampia e giocabile sia da solo che in cooperativa. Per rendere le cose ancora migliori, il veterano della Black Library John French ha contribuito alla storia, promettendo una narrazione con molta profondità.

Oltre alla campagna, la modalità Last Stand di Dawn of War II, l'amatissima modalità Last Stand di Dawn of War II fa il suo ritorno, insieme a battaglie schermaglia e multiplayer tradizionale nei formati 1v1, 2v2 e 3v3. Dopo che Dawn of War III ha affrontato pesanti critiche nel 2017 per il suo gameplay ispirato ai MOBA, il nuovo capitolo sembra intenzionato a riconquistare la fiducia dei fan. La grande domanda rimane: King Art può offrire la stessa esperienza strettamente progettata di Relic una volta? Una cosa è certa: le aspettative per Dawn of War IV sono alle stelle.

Sei pronto a servire ancora una volta l'Imperatore?