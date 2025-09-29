Warhammer 40,000: Dawn of War IV ci riporta alla guerra

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV cerca di riportare in primo piano le radici RTS del leggendario primo gioco, come mostrato in un grintoso trailer in-engine chiamato Back to War. Necron, Orki, Space Marine e l'Adeptus Mechanicum combattono tutti per la supremazia nel trailer, che mostra un sacco di combattimenti cinematografici.

Inoltre, nel trailer vediamo che i Blood Ravens, i preferiti del franchise, sono andati all-in sul Rubicon Primaris e sulle nuove truppe che porta. I veterani della Bladeguard, le tute tattiche Invictor e i nuovi elmetti per i nostri Astarte sono disseminati in tutto il trailer, dimostrando che probabilmente possiamo aspettarci una maggiore diversità nelle nostre linee di battaglia quando giochiamo con gli Space Marine.

Altrove, vediamo altre fazioni portare in primo piano le loro devastanti macchine da guerra, la fanteria e i veicoli, ed è difficile non immaginare le vecchie campagne di Dawn of War con tutta questa azione sullo schermo. Speriamo solo che il gioco completo possa portare tanta nostalgia quanto i trailer quando Warhammer 40,000: Dawn of War IV verrà lanciato il prossimo anno.