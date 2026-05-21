Warhammer 40,000: Dawn of War IV Data di uscita rivelata

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV ha la data di uscita e arriverà il 17 settembre. Il trionfale ritorno di un amato franchise RTS ha confermato la sua data di lancio come parte della vetrina di Warhammer Skulls oggi, mentre King Art Games ci fa sapere quando distruggeremo pianeti in grandi conflitti come Space Marines, Orks, Adeptus Mechanicum e Necron.

Non abbiamo solo ricevuto la data di uscita insieme a un nuovo trailer ricco di azione come parte degli annunci di Warhammer Skulls, ma Dawn of War IV ci ha anche dato un primo assaggio della sua roadmap per i contenuti in arrivo nei mesi successivi. Entro la fine di quest'anno avremo tre Map Pack, il Mission Editor, oltre al Prologo della Storia dei Corvi di Sangue e alla Modalità Crociata.

Entrando nel 2027, sono previsti altri pacchetti di mappe e Aftermath, la prima espansione della campagna, che include una nuova fazione. Non sappiamo ancora chi sia quella fazione, e c'è ancora molto tempo per motivarli in vista dell'uscita di Aftermath nella primavera 2027. Sia il Prologo della Storia che Aftermath sono espansioni a pagamento, mentre il resto dei contenuti in arrivo è gratuito per tutti i giocatori.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV inizia il 17 settembre su PC.