Warhammer 40,000: Dawn of War IV gli sviluppatori affrontano potenziali preoccupazioni su Total War: Warhammer 40.000

Warhammer 40.000: Eresia Oscura, Warhammer 40.000: Boltgun II, Total War: Warhammer III - Signori della Fine dei Tempi. Sta arrivando tutto per i fan di Warhammer, gente, e anche se Age of Sigmar potrebbe non ricevere lo stesso attenzione, siamo certi che arriverà il momento. Se mai, i fan di Warhammer stanno soffrendo così tanto per la loro bistecca troppo succosa e l'aragosta troppo burrosa che avranno potenzialmente due grandi giochi di strategia tra cui scegliere quest'anno: Warhammer 40,000: Dawn of War IV e Total War: Warhammer 40.000.

Parlando con PC Gamer, il senior game designer di Dawn of War IV Elliot Verbiest e il game director Jan Theysen hanno parlato del possibile scontro tra i due giochi, dicendo di non essere preoccupati. "Ho visto un paio di commenti online tipo 'Oh, non ha senso, non si ingannerebbero il mercato reciproco?' Ma penso che sia un confronto tra mele e arance. Sono entrambi giochi di strategia in tempo reale, ma sono tipi molto diversi di RTS," ha detto Verbiest.

"È come quando Dawn of War non è Starcraft, e Starcraft non è Total War, e così via," continuò. "Quindi sì, questo è sicuramente un caso di 'Cavolo, sono due torte!' Sono super entusiasta per Creative Assembly che abbiano questo in corso proprio ora. È un buon momento per essere fan di Warhammer."

Mentre la reazione immediata e istintiva potrebbe essere quella di vedere queste due esperienze simili, come dice Verbiest sono piuttosto diverse. La narrazione di Dawn of War è spesso un elemento centrale dell'esperienza, e la costruzione delle basi differisce notevolmente dalle mappe e dalle località consolidate di Total War che puoi conquistare. Uno riguarda molto di più le battaglie, mentre l'altro ti permette di saltarle completamente se vuoi risolvere tutto automaticamente. Vedremo quanto abbiamo ragione su questo quando Dawn of War IV e Total War: Warhammer 40k usciranno quest'anno.