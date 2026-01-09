Warhammer 40,000: Dawn of War IV introduce la fazione Ork con un trailer CGI ricco di azione

HQ

Sviluppatore King Art Games e editore Deep Silver non hanno ancora fissato una data precisa su quando dovremmo aspettarci che Warhammer 40,000: Dawn of War IV arrivi su PC. Ma è ragionevole supporre che sia più vicino che lontano, e lo diciamo perché è stato condiviso il primo dei quattro trailer CGI della fazione di rivelazione.

Questo si concentra sul Orks, nello specifico un reggimento guidato dal Warboss noto come Gorgutz 'Ead 'Unter. Il trailer mostra uno scenario in cui vediamo questa unità Ork lanciare un attacco a sorpresa contro una nave Blood Ravens, una battaglia in cui questo guerriero Ork si confronta con il leggendario tiratore scelto Captain Cyrus e il sensitivo Chief Librarian Jonah Orion.

I Orks saranno una delle quattro fazioni giocabili in Dawn of War IV, e presto incontreremo le altre tre in modo più approfondito quando arriveranno gli altri tre trailer CGI. La grande domanda sarà come i Orks giocheranno effettivamente in gioco, dato che non vedremo alcun filmato di gameplay in questo trailer.

Quando Dawn of War IV verrà finalmente rilasciato, ci viene promesso un gioco che offrirà azione RTS fantascientifica intensa in più campagne non lineari, e in alternative multiplayer come Last Stand, Skirmish e altro ancora.