Warhammer 40,000: Dawn of War IV le fazioni giocano a dama mentre gli Ad Mech giocano a scacchi nel nuovo trailer

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Quando hai Space Marine muscolosi e robusti che combattono dalla parte dell'umanità, potresti pensare di non aver bisogno di molto altro per aiutare l'umanità a mantenere i suoi territori tra le stelle. Tuttavia, escluderesti quindi parecchie altre fazioni in Warhammer 40.000, una delle quali è l'Adeptus Mechanicum.

Gli Ad Mech sono un gruppo di umani potenziati ciberneticamente che odiano il concetto di carne. Sono il gruppo più grande di nerd che l'umanità ha, eppure sono ancora più che capaci di affrontare sia Xeno che eretici, come mostrato nel nuovo trailer di Warhammer 40,000: Dawn of War IV.

Nel trailer della fazione Adeptus Mechanicum, vediamo molta potenza di fuoco a distanza per l'Ad Mech. Hanno alcune unità che possono bloccare i nemici in mischia, ma in realtà questi ragazzi si concentrano su una potenza di fuoco travolgente, sia dalla fanteria potenziata che dalle enormi macchine imponenti. Dai un'occhiata al trailer per vedere il loro gameplay e vedi se giocherai come Ad Mech quando Warhammer 40,000: Dawn of War IV uscirà.