Warhammer 40,000: Dawn of War IV mette in mostra i Dark Angels in tutto il loro splendore verde

Come è stato rivelato nel trailer della storia del gioco, i Corvi di Sangue non combattono da soli in Warhammer 40.000 Dawn of War IV. Sì, c'è l'Adeptus Mechanicum, che potrebbe dare una mano se è nel loro interesse, ma c'è anche il Capitolo Space Marine degli Angeli Oscuri, che arriverà per portare ancora un po' di bontà Astartes in questo prossimo RTS.

Ora abbiamo un nuovo trailer breve che mostra i Dark Angels in filmati di gameplay. Anche se questo trailer dura solo circa 35 secondi, vediamo comunque una buona parte delle forze che i Dark Angels useranno. A parte alcune unità principali, avranno lo stesso esercito dei Corvi di Sangue, ma potrebbero basarsi su stili di gioco diversi rispetto ai loro cugini.

Abbiamo visto molti Marine d'assalto nell'esercito dei Dark Angels, insieme a un cappellano in moto che sfondava le linee nemiche. Sul tavolo al momento, i Dark Angels sono un esercito più focalizzato sul corpo a corpo, ma questo con le loro unità esclusive come i Deathwing Knights e i Inner Circle Companions, nessuno dei quali sembra essere presente in Dawn of War IV al momento della stesura. Questo potrebbe significare che nel gioco avremo un aspetto più all-rounder sui Dark Angels.