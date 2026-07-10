Warhammer 40,000: Dawn of War IV mostra più gameplay multiplayer nel nuovo rapporto di battaglia

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Settembre potrebbe sembrare ancora lontano, considerando che siamo nel pieno dell'estate, ma tra un paio di mesi combatteremo guerre totali tra i pianeti come Space Marine, Necron, Orki e Adeptus Mechanicum in Warhammer 40,000: Dawn of War IV. King Art Games non sta perdendo tempo a mostrarci alcune battaglie, e ora possiamo vedere AdMech contro i Necron in un nuovo rapporto di battaglia.

Il primo rapporto di battaglia trattava degli Space Marine e degli Orki, due fazioni più che felici di abbandonare i cannoni e di immergersi nel campo di battaglia insanguinato del combattimento ravvicinato. L'Adeptus Mechanicum e i Necroni hanno unità da mischia, ma dal video qui sotto è chiaro che entrambi gli eserciti hanno anche molte altre strategie oltre a usare la forza o il numero per abbattere gli avversari.

Poiché si tratta di un resoconto completo delle battaglie e non di un trailer di gameplay, c'è meno attenzione agli elementi cinematografici del gioco, e ai fan viene data la possibilità di vedere come sarà e come sarà una battaglia una volta che avranno il gioco tutto per sé, completa di costruzione di basi, esplorazione della mappa e, naturalmente, combattimenti.

Dai un'occhiata qui sotto e dai un'occhiata a Warhammer 40,000: Dawn of War IV il 17 settembre.