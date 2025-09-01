Warhammer 40,000: Dawn of War IV non avrà un personaggio principale perché è troppo OP

HQ

Mentre Warhammer 40,000: Dawn of War IV sembra destinato a riportare la serie alle sue radici in termini di gameplay, non presenterà il protagonista originale del franchise. Esatto, Gabriel Angelos, Chapter Master dei Blood Ravens, sta passando in secondo piano nel nuovo gioco.

"Questa è stata in realtà una delle decisioni che abbiamo preso relativamente presto", ha detto il direttore creativo di Dawn of War IV Jan Theysen parlando con IGN. "Non vogliamo Gabriel Angelos in partita. Per noi, si è sentito un po' sopraffatto".

"È un po' strano avere questo personaggio un po' troppo potente fin dall'inizio del gioco, che è un po' fuori posto, oppure devi dire, 'Oh, beh, ha perso la memoria e ha perso tutto il suo potere', che è anche un tropo strano". Theysen ha continuato.

Questo non significa che i personaggi preferiti dai fan non torneranno. Il capo scout Cyrus sta tornando, così come il capo bibliotecario dei Blood Ravens Jonah Orion. Angelos è stato presente in ogni partita in qualche modo, anche se non era giocabile nel secondo gioco di Dawn of War, apparendo solo alla fine della sua campagna base.