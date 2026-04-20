Warhammer 40,000: Fire Warrior - Resiste?

Non esiste davvero un altro gioco di Warhammer 40.000 come Fire Warrior. Uscito nel settembre 2003, non aveva come protagonisti Space Marine, almeno non come protagonisti, ed è uno dei pochi giochi 40k a non presentare l'Imperium come "buoni". In effetti, inizia posizionandoli come i cattivi, mentre seminano il caos in un mondo pacifico dei Tau, costringendo il nostro protagonista, l'omonimo Guerriero del Fuoco, in azione.

Fire Warrior è uscito quando i Tau erano nuovi, quando Warhammer 40.000 stava ancora cercando il suo spazio in termini di lore, e quando Games Workshop si stava spingendo verso generi nuovi ed entusiasmanti al di fuori dei giochi di strategia dall'alto. È un gioco così datato nella sua lore che ti dà persino un avvertimento prima di giocare sulle imprecisioni, come il primo episodio di D&D di Community o quello di Mad Men in cui John Slattery mostra una predilezione offensiva per il lucido scarpe. Tranne che, invece di un razzismo prematuro, Fire Warrior ha una lore così selvaggia che è quasi l'opposto di un'ottima introduzione all'ambientazione. Nonostante ciò, mi è piacchiato tornare a questo sparatutto vecchio stile, con tutti i suoi difetti.

Warhammer 40,000: Fire Warrior è arrivato in un momento piuttosto strano della mia vita. Non ero abbastanza grande per giocare quando uscì, quindi l'ho preso qualche tempo dopo, intorno al 2008, se la memoria non mi inganna, per la mia PS2 quando iniziavo a giocare a Warhammer. Non sapevo molto di nulla, ma trovavo l'azione che ricordava il mio primo vero videogioco, che era Halo 3. Non credo sia giusto dire che lo sparatutto di Kuju Entertainment fosse all'altezza di Bungie, ma la semplicità di andare in un posto, sparare a tutti i cattivi e poi andare in un altro era altrettanto soddisfacente giocare come alieno blu quanto lo era per il piccolo Alex che correva in giro come uno Spartan.

Fire Warrior è davvero come un Boltgun molto primitivo. Giochiamo come un eroe enormemente sovrapotente. Sul serio, in Fire Warrior sembra ancora più ridicolo quanto sia capace il tuo personaggio rispetto a quanto dovrebbe essere forte dato che il lore. Abbattiamo Space Marine del Caos, Corazzate e persino combattiamo un Titano nel gioco. Non ha il ritmo del tiro di Boltgun, né la varietà dell'arsenale disponibile, ma c'è un fascino da boomer shooter con Warhammer 40,000: Fire Warrior che è difficile da scrollarsi di dosso, soprattutto se ci hai già giocato.

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HQ

Se non hai mai giocato a Fire Warrior prima, allora è lì che potrebbe essere più difficile consigliarlo rispetto ad altri boomer shooter di oggi. È ben noto per molte ragioni, alcune delle quali continuano a suscitare lamentele tra i giocatori ancora oggi. Il level design è piuttosto altalenante, e una volta arrivati alle sezioni del Caos del gioco, può diventare davvero una fatica. Il danno delle tue armi sembra stagnare più avanti nel gioco, e passerai dal falciare umani senza armatura a combattere per la vita contro i nemici successivi. È rappresentativo del lore, credo, ma rende l'esperienza di gioco una che passa da un divertimento nostalgico e senza sforzo a un promemoria del perché i nuovi giochi si sono evoluti da questa formula tradizionale degli sparatutto. Anche le assegnazioni di tastiera e mouse sono un po' strane, e il gioco non ti dice effettivamente quale tasto compie quale azione, nemmeno nel tutorial. È abbastanza facile usare WSAD per camminare e il mouse per sparare, ma ho passato un minuto o due nel video sopra a trovare la chiave della granata.

Per quanto riguarda l'ottimizzazione moderna, Fire Warrior girava bene sul mio PC con Windows 11. Nessun crash o bug importanti, ma non puoi configurare molto con il gioco. È incredibilmente forte quando lo accendi, tanto che le esplosioni vibravano attraverso le mie cuffie. Se ti piace il gioco così com'è, allora va bene, ma se vuoi modificare l'esperienza complessiva, soprattutto considerando che fa parte della nuova etichetta Warhammer Classics, allora potresti voler guardare ad altri giochi.

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Detto questo, Warhammer 40,000: Fire Warrior regge? Beh, sì e no. È un gioco che non ha davvero un pari nel roster dei videogiochi di Warhammer 40.000. Games Workshop non fa più giochi con protagonisti alieni, soprattutto non i Tau. Inoltre, non vediamo molti sparatutto in prima persona nel mondo di Warhammer. Quindi, Fire Warrior sembra sicuramente un'esperienza unica nel suo genere. Ha anche quel vecchio fascino da sparatutto. I personaggi si muovono velocemente, muoiono senza essere colpiti da un proiettile e ti lanciano le stesse due linee prima di cadere in una delle tre animazioni di morte. A volte può trasformare Fire Warrior più in una commedia slapstick che in uno sparatutto serio, ma sicuramente può far ridere e mi ha tenuto un sorriso sul volto per tutto il breve tempo che ho passato con il gioco.

Dove non avrà successo è chiaro. Il gioco non è un capolavoro che ha aspettato per 20 anni per mostrare a tutti come fa davvero uno sparatutto. Il level design è un po' sbagliato, la scalatura della difficoltà diventa ridicola, e come ho detto non è davvero una grande introduzione alla lore o all'ambientazione perché da allora è cambiato molto. Forse questo è un altro per i fan esistenti, che o non hanno avuto la possibilità di giocare a Fire Warrior quando uscì, o vogliono rivisitarlo per nostalgia. Qualcuno completamente nuovo all'ambientazione probabilmente troverà qualche difetto in questo boomer shooter, ma se riesci a toglierli dalla mente per una campagna di 8 ore, ti divertirai sicuramente con Warhammer 40,000: Fire Warrior.