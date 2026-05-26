Warhammer 40,000: Mechanicus II

HQ

A volte capita che giochi a un sequel e mi senta frustrato da quello che ho vissuto. Questo sequel distopico di un fantastico predecessore ne è un esempio lampante. C'è un'avventura sotto la superficie che è davvero buona, ed è per questo un peccato che gli sviluppatori abbiano occasionalmente scelto la strada sbagliata. Mechanicus II fa esattamente ciò che fanno tutti i sequel, aumentando ritmo, scala e grandiosità. Lo fa in parte a scapito del suo carattere unico come gioco di strategia Warhammer 40K. Ancora una volta, ci viene regalata una colonna sonora vibrante e fantastica, con un bel mix di design sonoro fenomenale. Questa volta, daremo ancora una volta ordini all'Adeptus Mechanicus e ai Necron. Tuttavia, non tutto è come sembra, e molto è cambiato dalla prima volta che abbiamo potuto saccheggiare antiche basi high-tech di un'epoca passata.

La prima cosa che colpisce è che ora ci sono due campagne. Entrambi offrono una prospettiva distinta sullo stesso conflitto. L'Adeptus Mechanicus si stabilisce su un mondo che per caso è un luogo di riposo per i Necroni - una forma di macchine ad alta tecnologia che ricordano i faraoni d'Egitto. Vargard Nefershah si è risvegliato e sta cercando di mobilitare le sue forze contro quelli che considera intrusi. Questo scatena un enorme conflitto che travolge l'intero pianeta. Spetta a te risolvere la situazione, sia come intrusi che come coloni originali. Entrambe le campagne sono divertenti, ognuna offrendo una prospettiva unica sul conflitto.

Il prologo iniziale, che puoi facilmente saltare, inizialmente mi ha fatto pensare che avrebbe funzionato come il primo.

Ho iniziato come l'Adeptus Mechanicus, che ci permette di vedere alcuni volti familiari del gioco precedente. Questa volta siamo designati come truppe d'assalto e il nostro compito è colpire obiettivi che nessun altro può raggiungere abbastanza rapidamente. La prima cosa che mi ha colpito è che tutti parlavano inglese, il che è una totale svolta rispetto al gioco precedente. Tuttavia, era facile cambiare le impostazioni in modo che parlassero il linguaggio del codice, proprio come nel gioco precedente. Lo stesso non vale per i Necron, però; parlano inglese con accento. Mi sarebbe piaciuto vederli con una loro lingua propria nello stesso stile.

Annuncio pubblicitario:

Uno dei cambiamenti più grandi riguarda il tuo input e il funzionamento delle battaglie. In questo gioco, scegli un eroe dell'Adeptus Mechanicus. Sono tutti progettati con abilità e alberi di potenziamento diversi. Questo significa che dopo le missioni puoi scegliere come sviluppare questi personaggi. Ogni missione prevede la selezione di un eroe e poi di tipi di truppe senza nome con abilità diverse. Questa è anche la mia principale critica; Avrei preferito più eroi con più dialoghi e commenti tra loro durante le missioni.

Hai un certo numero di tipi di truppe tra cui scegliere, e questi possono essere potenziati tramite un albero tecnologico. È anche qui che sblocchi più soldati e più forti. Per farlo, hai bisogno di risorse speciali ottenute tramite missioni, modificatori di missione e edifici nel mondo della campagna. Mi piace il sistema di gestione delle risorse; Devi davvero pensare a quanto spendi per ogni missione, così che le missioni successive non ti costringano a usare solo tipi di truppe liberi. Può essere disastroso per una campagna se non hai la possibilità di reclutare truppe più avanzate.

La grafica è brillante e i personaggi sono ben dettagliati con una splendida combinazione di colori.

Quando inizi una missione, il tuo personaggio inizia a muoversi dopo una breve introduzione. Non hai alcun controllo sull'azione; invece, guardi una linea temporale che mostra quando si verificheranno eventi e battaglie. Secondo me, questo è un errore. Una delle grandi gioie del primo gioco era poter scegliere le stanze, evitare trappole, esplorare gli ambienti e talvolta evitare del tutto le battaglie. Nel sequel, tutto è ancora più sceneggiato e su binari. Questo significa anche che aumentano le probabilità di sopravvivenza e fallimento della missione. Non puoi evitare le battaglie e quindi devi sfruttare al massimo gli eventi ed evitare perdite costose durante la missione. Devi anche tenere d'occhio una barra che, se si riempie, porta a più nemici nella battaglia successiva. Se le tue truppe sono ferite, la battaglia può diventare inutilmente difficile.

Annuncio pubblicitario:

Le battaglie sono leggermente diverse dal primo gioco, perché hai più tipi di truppe sul campo di battaglia e meno eroi. Poiché le battaglie non offrono la stessa complessità dei loro rivali, come XCOM 2, diventano rapidamente ripetitive. Come detto, le battaglie sono inevitabili e frequenti. Le battaglie in sé non sono male, ma sono semplicemente troppe. Credo che Mechanicus II sarebbe stato meglio servito da meno battaglie ma più significative e più eventi durante le missioni. Tuttavia, puoi utilizzare il terreno in un modo che il primo gioco non permetteva, e entrambe le fazioni si giocano in modo così diverso che rimane comunque divertente. E non iniziamo nemmeno con le Leghe di Votann, che appaiono abbastanza presto nella campagna. Queste creature con tecnologia altamente avanzata sono piuttosto divertenti, e spero che un'espansione della campagna ci permetta di giocare di più nei panni di questi unici nani spaziali.

Le missioni scorrono senza intoppi e dovrai gestire la salute delle tue truppe ed eroi. Se il tuo eroe muore, dovrai ricaricare l'ultimo salvataggio o riavviare la missione.

Potrebbe sembrare che non sia soddisfatto della campagna, ma ha anche i suoi punti buoni. Mi piace costruire il pianeta e cercare di raccogliere più risorse. Mi piace poter lasciare che gli eroi gestiscano certe cose da soli. Questo significa che devi gestire con attenzione i tuoi personaggi chiave e scegliere quali sono più adatti a essere inviati. Spesso sono assenti per uno o due turni, il che rende la scelta importante. Mi piace migliorare i miei personaggi e sbloccare truppe. In apparenza, in un certo senso sembra un gioco da tavolo. Anche se l'orologio apocalittico non è presente nello stesso modo del primo gioco, la musica, i dialoghi e i personaggi rendono la situazione cruciale.

Se c'è una cosa che merita ancora una lode, sono i designer musicali, i sound designer e gli artisti 3D, inclusi coloro che stanno dietro le voci, il design, la musica e il suono. È sia superbo che sonoro fantastico. Non avere il doppiaggio era un modo per risparmiare denaro nel primo gioco, ma Bulwark Studios ha fatto un lavoro brillante nel dare voce a questi personaggi e a questa fazione che non riesco a immaginare in altro modo. Hanno davvero catturato l'essenza di ciò che è l'Adeptus Mechanicus e di come suonano nel loro gioco. Questo funziona altrettanto bene, ovviamente, nel sequel. A volte penso persino che suonino un po' meglio.

Le battaglie offrono copertura e oggetti che puoi far saltare o usare per infliggere danni al nemico.

Tecnicamente, proprio come il primo gioco, questo sistema gira senza problemi su computer e vanta una grafica nitida. I personaggi dettagliati e l'interfaccia intuitiva contribuiscono a un'esperienza fantastica. È difficile sbagliare, e nei menu ci sono consigli per praticamente tutto ciò che puoi immaginare, se ne hai bisogno. Il gioco ha così pochi livelli di menu che non lo definirei un gioco di strategia difficile. La parte più difficile del gioco è che alcune missioni della campagna variano molto in termini di difficoltà. Alcune missioni iniziali sono significativamente più difficili di altre successive. Nonostante ciò, non ho incontrato bug evidenti. L'unica cosa che ho trovato è stato un glitch audio in cui il personaggio saltava una battuta di dialogo.

Guardando il quadro generale, abbiamo un'avventura in cui ogni campagna dura ben oltre 20 ore, a seconda del livello di difficoltà e di quante missioni secondarie extra affronti. A seconda di come andranno le cose, potresti dover anche giocare missioni di difesa poiché il tuo avversario non resta fermo sulla mappa della campagna. Questi possono prolungare leggermente il tempo di gioco. Sei anche regalato a un fantastico sound design e una grafica bellissima con un'interfaccia facile da usare e una grafica dettagliata. È difficile non lasciarsi coinvolgere da questo conflitto tra due fazioni meccaniche. Adoro la dicotomia in ciò in cui credono queste due superpotenze, anche se entrambe sono più meccaniche che organiche. Ci sono anche diverse altre fazioni che fanno apparizioni più brevi e più lunghe durante le campagne. Alcuni di questi fanno sentire i tuoi personaggi deboli in confronto.

Puoi anche attivare un filtro per rendere più facile vedere cosa succede nelle battaglie.

Mechanicus II non è male, ma fa alcune scelte che secondo me rovinano l'esperienza piuttosto che elevarla rispetto al suo predecessore. La mia critica principale è che tutto sembra troppo scriptato, in un modo che secondo me il predecessore evitava dandoti più libertà nel muoverti tra i vari edifici della mappa della campagna. Le scelte nel sequel sono state spostate dalle missioni alla mappa della campagna tra una missione e l'altra. Soprattutto, parte del mistero si perde se sai quando succede tutto - ad esempio, battaglie, eventi con scelte multiple e altri elementi durante una missione. Probabilmente non è qualcosa che cambierà, poiché è fondamentalmente legato alla struttura di base delle campagne.

La storia stessa è interessante, ben costruita da entrambe le parti e presenta un paio di fazioni che attualmente sono fortemente promosse da Games Workshop. Adoro spostare i Necron sul campo di battaglia. Sono una vera gioia da interpretare, ovunque si presentino. Nonostante le lamentele sulla struttura, mi piace il gioco anche se non è perfetto. Gli sviluppatori stanno cercando di sperimentare e migliorare il design principale del primo gioco. Guardando indietro, si scopre che non ci sono ancora riusciti del tutto. Tuttavia, direi che ha abbastanza successo da poterlo provare se ti è piaciuto il predecessore. Anche se la campagna dei Necron avrebbe potuto avere alberi di potenziamento leggermente più interessanti, le battaglie sono un po' troppo frequenti e le missioni sono su binari, il pacchetto nel complesso è più che accettabile.

I Necron sono superbi sia come protagonisti che come antagonisti.

Gli alberi delle abilità sono il sistema che usi per potenziare le abilità che puoi portare sul campo di battaglia. Puoi anche migliorare gli edifici sulla mappa della campagna per generare più risorse.