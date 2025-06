Warhammer 40,000 riassume il suo più grande evento in 5 minuti

HQ

Se sei in qualche modo coinvolto in Warhammer 40,000, probabilmente hai sentito parlare dell'Eresia di Horus. Al di fuori dei principali eventi che si sono verificati per determinare l'ambientazione così com'è, è probabilmente l'evento più grande della linea temporale. È certamente il momento più grande dell'Imperium, e ci sono voluti più di 50 libri per compilare tutti, se non la maggior parte, degli eventi dell'Eresia.

Se non sei un fan della lettura di così tanti libri, però, allora un nuovo post sulla pagina della community di Warhammer ti copre le spalle. Ci porta in un breve riassunto dalla colonizzazione del Sistema Solare alla caduta di Horus per mano dell'Imperatore.

Naturalmente, se vuoi scavare più a fondo, ci sono molti modi per farlo, ma se vuoi solo essere in grado di seguirlo in qualche modo la prossima volta che il tuo amico si immerge in un'immersione profonda su come Magnus non ha fatto nulla di sbagliato, allora questo è un ottimo punto di partenza.

Considerando quante nuove persone stanno imparando a conoscere la tradizione e si stanno unendo all'hobby di Warhammer grazie a cose come Secret Level, Warhammer 40,000: Space Marine II e l'imminente serie di Henry Cavill, è bello vedere Games Workshop accogliere i nuovi fan, soprattutto con Warhammer che è un hobby così intimidatorio in cui entrare.

