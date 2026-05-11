Warhammer 40.000: Rites of War - Resiste?

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La scorsa settimana, in questa serie di articoli che analizzano i Warhammer Classics, non siamo tornati troppo indietro nel tempo, osservando il gioco da tavolo del 2013 trasformato in un'esperienza digitale che è Space Hulk. Questa volta, stiamo davvero tornando indietro nel tempo, a un gioco uscito solo tre settimane dopo la mia nascita. Siamo tornati a studiare Warhammer 40.000: Rites of War, il gioco di strategia di DreamForge uscito nel 1999.

Il 1999 è stato un periodo completamente diverso per i videogiochi e per Warhammer, ed è facile vedere se si guardano gli aspetti visivi e i modelli datati di Warhammer 40.000: Rites of War. Il gioco è un gioco di strategia a turni dall'alto basato sul motore di Panzer General 2. Ti vede giocare nei panni degli Eldar o Aeldari come sono conosciuti oggi, difendendo la galassia dai Tiranidi bioingegnerizzati e dalla loro Flotta Alveare. Se ti piace il tuo Warhammer 40.000 moderno, potrebbe sembrare un po' strano che abbiamo una premessa di gioco che non menziona né gli imperiali né gli umani. Non preoccuparti, appaiono nella campagna quando gli Eldar si alleano con l'umanità per combattere il male maggiore dei Tiranidi, ma comunque, non ti aspetteresti che gli Xeno siano i protagonisti di un gioco del genere al giorno d'oggi.

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Questo rende Warhammer 40.000: Rites of War un po' simile a Warhammer 40.000: Fire Warrior. È unicamente del suo tempo perché non vede l'umanità solo come la fazione protagonista dell'ambientazione. Che tu sia un fan sfegatato di Space Marine o meno, è sempre bello vedere un punto di vista diverso qua e là, e Warhammer 40.000: Rites of War offre questo. Aiuta anche il fatto che ci siano delle belle scene cinematografiche nella campagna, che ti fanno dimenticare quanto sia vecchio il gioco a cui stai giocando.

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In gran parte, per l'etichetta Warhammer Classics, Warhammer 40.000: Rites of War è stato lasciato per lo più intatto. È compatibile con le macchine moderne, il che significa che è giocabile, ma se regga la sua posizione è un'altra questione del tutto diversa. La grafica del gioco è datata, non si può ignorare. Il movimento dei modelli è lento e un po' irregolare, ma ti permette davvero di riscoprire com'era il gaming alla fine degli anni '90. Ad essere onesti, anche quando questo gioco è uscito, sembra un po' datato, ma c'è un fascino old-school quando giochi che è davvero facile da apprezzare.

Warhammer 40.000: Rites of War ti permette di svelare un po' il sipario su un tempo ormai dimenticato. Gli sprite, anche se datati, sono ben realizzati, e alcuni sembrano persino i modelli che puoi collezionare oggi (il che è forse un po' compromettente considerando che GW ha appena aggiornato la gamma Aeldari fino a poco tempo fa). Le missioni sono varie e molto divertenti, permettendo agli appassionati di esperienze tattiche di mettersi alla prova in una varietà di scenari e ambienti. Non ho davvero giocato a molti giochi tattici a griglia esagonale, e considerando l'età di Warhammer 40,000: Rites of War, mi aspettavo di ricevere un trattamento piuttosto duro. Quando però ci ho provato, ho scoperto che il gioco era sorprendentemente indulgente con i nuovi giocatori. Accelererà il ritmo più avanti, e potrai avere battaglie non di campagna che puoi organizzare come preferisci, ma non è così spietato come altri giochi tattici della stessa epoca.

Tuttavia, Warhammer 40.000: Rites of War sembra un gioco per un pubblico piuttosto specifico al giorno d'oggi. Non puoi ignorare l'età del gioco, quindi dovrai essere qualcuno che sappia apprezzare un aspetto più vecchio per ottenere il massimo dalla tua esperienza. Inoltre, sembra che, a meno che tu non abbia già un legame nostalgico con Warhammer 40.000: Rites of War, il gioco ti piacerà solo se sei già un fan di Warhammer 40.000 e uno che ha una predilezione per gli Aeldari. Sarebbe bello vedere le altre fazioni "buone" dell'universo ricevere il trattamento di Space Marine II. Ma, fino ad allora, dovremo accontentarci delle vecchie prelibatezze.

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