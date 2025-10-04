Warhammer 40,000: Rogue Trader era così buggato al momento del lancio perché Owlcat voleva essere il più ambizioso possibile

HQ

Warhammer 40,000: Rogue Trader potrebbe essere visto come un enorme CRPG oggi, ma quando è stato lanciato ha dovuto affrontare critiche fervide a causa di un mucchio di bug nel gioco. Owlcat Games lo ha riconosciuto, ma in una recente intervista con PCGamesN, il produttore esecutivo Anatoly Shestov è stato rivelato che il team ha scelto di proposito un approccio più ambizioso, anche se ciò significava più bug.

"Eravamo più ambiziosi di quanto fosse pratico [con Rogue Trader], ed è per questo che abbiamo realizzato un gioco che non era nel suo stato più raffinato". Ha spiegato Šestov. "Sono passati mesi prima dell'uscita che abbiamo deciso che il quarto capitolo doveva essere rifatto. Di solito non si fanno queste cose in un ciclo di sviluppo adeguato, ma la scelta è stata quella di fornire qualcosa con meno bug o meno potenziale di immersione, con meno cose "brucianti" al suo interno. Noi, come studio, abbiamo deciso di andare [con più bug]".

Owlcat sta prendendo le lezioni apprese da Warhammer 40,000: Rogue Trader e le sta applicando a Warhammer 40,000: Dark Heresy, un nuovo CRPG dello studio, che uscirà il prossimo anno. "Con Dark Heresy - e capisco che sembri stupido - siamo più ambiziosi di quanto non fossimo ai tempi dei Rogue Trader", ha detto Shestov. "Dal mio punto di vista, la differenza è che il team sa esattamente cosa vuole fare e come vuole raggiungerlo".