Warhammer 40,000: Rogue Trader ottiene nuovi oggetti, rielaborazioni delle origini e ritratti nell'aggiornamento 1.5
Abelard, svela le note della patch!
Anche se sono passati quasi due anni da quando Owlcat Games ha lanciato il titanico CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, lo sviluppatore è ancora al lavoro sul gioco. È stato lanciato in uno stato piuttosto difettoso e, anche se ora è per lo più risolto, nuovi contenuti, rielaborazioni e altro ancora sono in arrivo in grandi patch.
La patch 23 da 1.5 GB include un sacco di modifiche, che puoi controllare qui come elencato da Owlcat Games. Tuttavia, se analizziamo alcuni dei punti principali, puoi controllarli di seguito:
- 4 nuovi ritratti NPC: Malice, Commissario, Clementia Werserian, Abel
- 45 nuovi oggetti Xeno e Astartes
- Rielaborazione delle origini del Comandante Astra Militarum, Sacerdote Ministorum, Commissario e Ufficiale di Marina
- 25 nuovi talenti e modifiche meccaniche per armi rare ed esotiche
- Lucidatura dei contenuti di Lex Imperialis
- Condanne per famigli
- Revisione delle build iniziali del compagno
- Riequilibrio dell'esperienza
- Ribilanciamento delle abilità
- Ribilanciamento della colonizzazione e aggiornamenti delle ricompense
- Ridistribuzione e modifiche alle tabelle degli oggetti, del bottino e dei mercanti
- Centinaia di correzioni di bug, inclusi i problemi di Epilogue e Yrliet
Come qualcuno che ha appena finito il capitolo 3, fa schifo in un certo senso che due dei nuovi volti che ottengono ritratti provengano solo da quella parte della storia, ma ehi, c'è una scusa per un replay. Altrimenti, puoi aspettarti molti contenuti nuovi e rifiniti nelle tue partite di Rogue Trader ora, e se vuoi rimanere su un vecchio aggiornamento, puoi farlo tramite i rami beta.
Owlcat Games è anche impegnata a lavorare su due nuove espansioni per Warhammer 40,000: Rogue Trader, così come Warhammer 40,000: Dark Heresy e altri giochi di ruolo non ambientati in un futuro oscuro e lontano. Api indaffarate, davvero.