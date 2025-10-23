Warhammer 40,000: Rogue Trader ottiene nuovi oggetti, rielaborazioni delle origini e ritratti nell'aggiornamento 1.5

HQ

Anche se sono passati quasi due anni da quando Owlcat Games ha lanciato il titanico CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, lo sviluppatore è ancora al lavoro sul gioco. È stato lanciato in uno stato piuttosto difettoso e, anche se ora è per lo più risolto, nuovi contenuti, rielaborazioni e altro ancora sono in arrivo in grandi patch.

La patch 23 da 1.5 GB include un sacco di modifiche, che puoi controllare qui come elencato da Owlcat Games. Tuttavia, se analizziamo alcuni dei punti principali, puoi controllarli di seguito:



4 nuovi ritratti NPC: Malice, Commissario, Clementia Werserian, Abel



45 nuovi oggetti Xeno e Astartes



Rielaborazione delle origini del Comandante Astra Militarum, Sacerdote Ministorum, Commissario e Ufficiale di Marina



25 nuovi talenti e modifiche meccaniche per armi rare ed esotiche



Lucidatura dei contenuti di Lex Imperialis



Condanne per famigli



Revisione delle build iniziali del compagno



Riequilibrio dell'esperienza



Ribilanciamento delle abilità



Ribilanciamento della colonizzazione e aggiornamenti delle ricompense



Ridistribuzione e modifiche alle tabelle degli oggetti, del bottino e dei mercanti



Centinaia di correzioni di bug, inclusi i problemi di Epilogue e Yrliet



Come qualcuno che ha appena finito il capitolo 3, fa schifo in un certo senso che due dei nuovi volti che ottengono ritratti provengano solo da quella parte della storia, ma ehi, c'è una scusa per un replay. Altrimenti, puoi aspettarti molti contenuti nuovi e rifiniti nelle tue partite di Rogue Trader ora, e se vuoi rimanere su un vecchio aggiornamento, puoi farlo tramite i rami beta.

Owlcat Games è anche impegnata a lavorare su due nuove espansioni per Warhammer 40,000: Rogue Trader, così come Warhammer 40,000: Dark Heresy e altri giochi di ruolo non ambientati in un futuro oscuro e lontano. Api indaffarate, davvero.