Warhammer 40,000: Rogue Trader rivela un nuovo archetipo e origine per il DLC Lex Imperialis Potresti prendere in considerazione l'idea di avviare un'altra partita per prendere queste opzioni.

HQ Owlcat Games ha rivelato un'altra serie di informazioni sulla prossima espansione di Warhammer 40,000: Rogue Trader, Lex Imperialis. L'ultima volta, abbiamo dato un'occhiata ai famigli disponibili come parte dell'archetipo del Sovrintendente. Ora, stiamo scavando nell'archetipo stesso. In gran parte, il Sovrintendente è uno specialista del supporto che ruota attorno al dispiegamento dei suoi famigli. Questi famigli non possono agire da soli, ma durante il tuo turno di combattimento possono intraprendere alcune azioni piuttosto utili. Il cyber-mastino, ad esempio, può catturare un nemico, dandogli un grande attacco quando lo fa e permettendogli di attaccare i nemici ogni volta che lo fai tu. Il corvo psionico potrebbe essere disponibile solo per gli psionici, ma può potenziare gli alleati in un'area più ampia anche se stai usando abilità a bersaglio singolo. La cyber-aquila può ostacolare un nemico, fondamentalmente schernendolo e impedendogli di muoversi. Infine, lo sciame di servo-teschi è in grado di fornire agli alleati una copertura completa invece di una copertura a metà. L'origine Arbites offre un altro livello di varietà e profondità con specialità diverse a seconda del tuo stile di gioco preferito. Il Subductor è uno specialista con i nuovi scudi dell'equipaggiamento, il Vigilant rende i fucili a pompa ancora più devastanti e il Castigatore offre più azioni di supporto come immobilizzare i nemici con gli ordini. Non abbiamo ancora una data di uscita per Lex Imperialis, ma Warhammer Skulls è proprio dietro l'angolo.