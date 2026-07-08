Warhammer 40,000: Rogue Trader sviluppatore rende tutti i DLC gratuiti su Nintendo Switch 2 dopo un lancio difficile

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Warhammer 40,000: Rogue Trader non è stato lanciato nel miglior stato alla fine del 2023. Questo, insieme al fatto che è uscito nello stesso anno di Baldur's Gate III, ha fatto sì che ci volesse un po' di tempo perché la gente apprezzasse il CRPG per il grande gioco che è. Purtroppo, Owlcat Games apparentemente non è riuscita a ottenere una vittoria quando ha lanciato il gioco su una nuova piattaforma, poiché i proprietari di Warhammer 40,000: Rogue Trader su Nintendo Switch 2 si sono lamentati dello stato del gioco al momento del lancio.

Tuttavia, in un nuovo post di Owlcat, lo sviluppatore spiega che l'ultima patch per Nintendo Switch 2 arriva con importanti miglioramenti delle prestazioni, revisioni visive e altro ancora per correggere i difetti che il gioco aveva riscontrato al lancio. Inoltre, i possessori di Nintendo Switch 2 riceveranno gratuitamente tutte le espansioni DLC del gioco. Questo include le espansioni attualmente rilasciate Void Shadows, Lex Imperialis e The Infinite Muesion, oltre alla quarta espansione inedita per il gioco. Non tutti i territori possono avere questi DLC gratuitamente, ma Owlcat Games ha fatto tutto il possibile per ridurre il prezzo. In Giappone, ad esempio, i giocatori possono acquistare il DLC per 100 yen (circa £0,46)

Sono previsti altri aggiornamenti per Nintendo Switch 2, con una correzione di un bug importante apparentemente già in fase di sviluppo. Il gesto di buona volontà di Owlcat Games nel regalare DLC gratuiti sicuramente farà tornare qualche punto extra, anche se il lancio del gioco sulla nuova piattaforma avrebbe potuto essere migliore. Owlcat è noto per ascoltare la sua base di giocatori e per tenere conto dei loro feedback. Recentemente, ha abbandonato l'idea di avere un proprio launcher, poche ore dopo averlo introdotto.