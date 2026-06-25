Warhammer 40,000: Rogue Trader vende 2 milioni di copie, riceverà una nuova edizione questo ottobre

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Warhammer 40.000 CRPG di Owlcat Games non è stato lanciato nel momento migliore. Non era nelle condizioni migliori, e arrivò solo pochi mesi dopo che Baldur's Gate III aveva ricordato a tutti che i CRPG potevano essere davvero, davvero belli. Tuttavia, il gioco ha guadagnato la meritata attenzione, attraverso molte patch, DLC e un forte passaparola. Ora Warhammer 40,000: Rogue Trader sta festeggiando 2 milioni di copie vendute.

"Abelard, annuncia che Warhammer 40,000: Rogue Trader ha venduto più di 2 milioni di copie su PC e console! Questo è un traguardo enorme e straordinario per cui saremo eternamente grati alla nostra comunità. Senza di te, questo non sarebbe possibile," scrive lo sviluppatore Owlcat Games in un post Steam annunciando il traguardo delle vendite.

Non siamo qui solo per celebrare le ultime cifre sulle vendite di Rogue Trader, dato che è stata svelata anche una nuova edizione del gioco come parte di questa. Questo ottobre, i giocatori potranno mettere le mani sulla prima versione fisica di Warhammer 40,000: Rogue Trader, dato che l'edizione Voidfarer arriverà questo ottobre. Costando £49,99 per la versione PS5 e £59,99 per quella per Nintendo Switch 2, questa nuova edizione include un artbook digitale e una colonna sonora, ma nessuno dei tre DLC finora rilasciati per Warhammer 40,000: Rogue Trader.