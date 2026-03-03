Warhammer 40,000: Space Marine II Affronta critiche per il DLC del Voice Pack

HQ

Prima che uscisse nel 2024, sapevamo che Warhammer 40,000: Space Marine II non avrebbe offerto nuovi contenuti come parte dei suoi DLC a pagamento. L'unica cosa su cui potresti spendere soldi extra sono i cosmetici, e anche se sulla carta può sembrare ottimo, anche un DLC puramente opzionale può comunque creare qualche controversia.

Il primo pacchetto vocale del gioco, che ti dà tre teste e linee vocali per i capitoli Space Marine di Blood Angels, Black Templars e Space Wolves, è caduto in difficoltà con i fan di Space Marine II. Attualmente, il DLC ha solo il 16% di recensioni positive su Steam, e secondo IGN la gente non è soddisfatta dei cambiamenti che porta.

Una volta acquistato il DLC del pacco vocale, non puoi più riportare le voci del gioco a come erano prima. Inoltre, a quanto pare manca un dialogo specifico per Capitolo, e il dialogo tra le squadre è praticamente inesistente.

Da un lato, questo è un problema per chi voleva solo qualche voce in più, ma dall'altro è un acquisto puramente opzionale. I fan potrebbero considerarlo un semplice modo per fare soldi, ma come per la maggior parte dei videogiochi, se non ti piace, vota semplicemente con il portafoglio.