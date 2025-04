Warhammer 40,000: Space Marine II ci dà un'occhiata all'aggiornamento di Trygon nel nuovo trailer

HQ

L'ultimo aggiornamento per Warhammer 40,000: Space Marine II è ora disponibile. L'aggiornamento Trygon ci offre molto da scavare, sia in nuovi nemici da schiacciare che in nuove armi con cui schiacciarli. Inoltre, ci sono aggiunte all'arsenale che ci permettono di modellare ancora di più il nostro Space Marine.

Più specificamente, l'aggiornamento Trygon introduce una nuova missione Operations chiamata Exfiltration, in cui i giocatori dovranno combattere contro il titolare Trygon, un nuovo nemico tiranide che si seppellisce sotto terra prima di prepararsi a colpire.

Per quanto riguarda le nuove armi, i giocatori potranno sciogliere i Tiranidi con la loro nuova Pistola Infernale e, con il pacchetto capitolo Space Wolves come parte del Season Pass, ora puoi equipaggiare le tue vecchie armi con l'influenza pelosa del capitolo.

I giocatori tattici possono ora vestirsi con un look da Pugno Imperiale e i nuovi gradi di prestigio ti permettono di mostrare quanto sei un veterano nelle Operazioni. Dai un'occhiata a tutto questo e molto altro nel trailer qui sotto: