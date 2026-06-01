Warhammer 40,000: Space Marine II conferma che la nuova classe sarà aggiunta l'anno prossimo

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Tra i riepiloghi delle patch precedenti e alcuni dettagli su ciò che arriverà nei prossimi aggiornamenti, Warhammer 40,000: Space Marine II ha anticipato alcuni contenuti in arrivo nell'Anno 3. Con settembre a pochi mesi di distanza, il gioco entrerà presto nel suo terzo anno di contenuti aggiuntivi e, come negli anni precedenti, Saber Interactive promette molti regali, cosmetici a pagamento e molto altro.

In particolare, come grande spoiler che abbiamo per il terzo anno, ci viene detto che includerà una nuova classe. La nuova classe per Warhammer 40,000: Space Marine II arriva nella prima metà del 2027 ed è stata "molto richiesta dalla comunità." Non riceviamo ulteriori dettagli oltre a questo nell'aggiornamento comunitario di maggio, ma già online si scatenano speculazioni.

Come in ogni gioco online, l'ecosistema di Warhammer 40,000: Space Marine II è una cosa delicata, ed è per questo che può volerci così tanto tempo per aggiungere una nuova classe. Il Techmarine è stato aggiunto solo quest'anno, per esempio.

Ci sono una moltissima di nuove opzioni di classe tra cui scegliere per Saber Interactive. Tuttavia, le opzioni più popolari sembrano essere un Apothecary Biologis, che potrebbe essere una nuova classe di Space Marine focalizzata sulla guarigione, un Cappellano molto zelante e focalizzato sull'assicurarsi che tutti giochino secondo le regole del Codex Astartes. C'è anche l'opzione di un Magistrato, che potrebbe essere un ottimo Marine focalizzato sul corpo a corpo. In sostanza, qualunque cosa annunci Saber, siamo certi che ci saranno molti fan che l'avranno richiesta.