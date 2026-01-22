Warhammer 40,000: Space Marine II dettagli sul gameplay della classe Techmarine

HQ

Tra poche settimane vedremo arrivare la settima classe di Warhammer 40,000: Space Marine II. Il Techmarine forse non era la prima ipotesi della gente quando ha saputo che una nuova classe stava arrivando, ma il servitore dell'Omnissiah sembra destinato a distinguersi dalle altre classi del gioco. Dobbiamo approfondire alcuni dettagli del suo gameplay grazie a un nuovo post di Xbox Wire.

Ci viene detto che i Techmarines sono essenzialmente progettati per il controllo delle folle e la difesa d'area. Con una massiccia arma ad asta nell'Ascia Omnissiana come arma principale da mischia, possono abbattere ondate di nemici con grandi colpi ampi. I loro strumenti da combattimento a distanza sono anche pensati per essere più efficaci a breve e media distanza. Le sue braccia meccaniche e la torretta montate sul suo Power Pack lo distinguono, sia dal punto di vista visivo che nel suo modo di giocare.

La sua abilità in combattimento o ultimate mette in azione quella torretta, travolgendo automaticamente le orde di nemici in arrivo con facilità. La torretta automatica userà automaticamente anche i colpi di arma per te, il che significa che i giocatori che non riescono a schivare o parare perfettamente il tempismo possono sembrare avere le abilità di un maestro.

I Techmarines possono anche operare torrette Tarantula sparse per le mappe del gioco, e la classe ha un proprio albero di vantaggi con 25 livelli da sbloccare. Sembra che l'unico problema che i giocatori avranno sarà nel tentare di giocare il Techmarine, dato che probabilmente tutti vorranno provarlo quando uscirà la Patch 12.