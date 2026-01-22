Warhammer 40,000: Space Marine II dettagli sul gameplay della classe Techmarine
In più abbiamo delle nuove immagini che vedono il nostro metal boy in azione.
Tra poche settimane vedremo arrivare la settima classe di Warhammer 40,000: Space Marine II. Il Techmarine forse non era la prima ipotesi della gente quando ha saputo che una nuova classe stava arrivando, ma il servitore dell'Omnissiah sembra destinato a distinguersi dalle altre classi del gioco. Dobbiamo approfondire alcuni dettagli del suo gameplay grazie a un nuovo post di Xbox Wire.
Ci viene detto che i Techmarines sono essenzialmente progettati per il controllo delle folle e la difesa d'area. Con una massiccia arma ad asta nell'Ascia Omnissiana come arma principale da mischia, possono abbattere ondate di nemici con grandi colpi ampi. I loro strumenti da combattimento a distanza sono anche pensati per essere più efficaci a breve e media distanza. Le sue braccia meccaniche e la torretta montate sul suo Power Pack lo distinguono, sia dal punto di vista visivo che nel suo modo di giocare.
La sua abilità in combattimento o ultimate mette in azione quella torretta, travolgendo automaticamente le orde di nemici in arrivo con facilità. La torretta automatica userà automaticamente anche i colpi di arma per te, il che significa che i giocatori che non riescono a schivare o parare perfettamente il tempismo possono sembrare avere le abilità di un maestro.
I Techmarines possono anche operare torrette Tarantula sparse per le mappe del gioco, e la classe ha un proprio albero di vantaggi con 25 livelli da sbloccare. Sembra che l'unico problema che i giocatori avranno sarà nel tentare di giocare il Techmarine, dato che probabilmente tutti vorranno provarlo quando uscirà la Patch 12.