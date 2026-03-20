Warhammer 40,000: Space Marine II gli sviluppatori riconoscono errori DLC e rilasciano rimborsi

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Dopo una serie di ottimi contenuti gratuiti e premium introdotti nel gioco, Warhammer 40,000: Space Marine II ha incontrato il suo primo vero problema con il DLC Chapter Voice Pack. Come abbiamo riportato al momento dell'uscita, i giocatori semplicemente non erano soddisfatti dei contenuti per cui pagavano e non si sono tirati a condividere le loro opinioni.

Ora, Focus Entertainment, l'editore del gioco, ha rilasciato una breve dichiarazione sui social media riguardo al DLC e a come stia cercando di rimediare. "È ovvio che questo DLC non ha soddisfatto le vostre aspettative e ci dispiace per questo. Consegnare contenuti di qualità - gratuiti o meno - è una priorità per noi," ha scritto Focus.

"Ecco perché abbiamo deciso di offrire un rimborso a tutti i possessori del DLC, e di renderlo gratuito da ora in poi. Stiamo attualmente organizzando il rimborso con i proprietari delle piattaforme e torneremo presto con maggiori informazioni."

Il Chapter Voice Pack è ancora disponibile a £4,49 sul Steam Store al momento della stesura, ma a quanto pare sarà reso gratuito molto presto. Se l'hai acquistata in precedenza, tieni d'occhio la tua casella di posta, perché potresti ricevere qualche scambio.