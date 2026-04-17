Warhammer 40,000: Space Marine II ha superato i 12 milioni di giocatori

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Circa 18 mesi fa, Saber Interactive e l'editore Focus Entertainment hanno regalato al mondo il tanto atteso sequel, Warhammer 40,000: Space Marine II, un gioco che abbiamo adorato assolutamente e che chiaramente ha trovato casa tra i giocatori, attirando rapidamente un vasto pubblico.

Dal suo lancio nel settembre 2024, il gioco si è espanso e cresciuto costantemente, connettendosi con sempre più giocatori e superando traguardo dopo traguardo. A questo proposito, è stato rivelato che il gioco ha raggiunto fino a 12 milioni di giocatori, un risultato che Focus considera superare "persino i nostri sogni più sfrenati".

Se si guarda a questo successo, non sorprende che sia arrivata abbastanza presto il via libera per un terzo capitolo della serie, attualmente in sviluppo presso Saber Interactive e prevista per una data di lancio sconosciuta.