Warhammer 40,000: Space Marine II lo sviluppatore è così impegnato che ha dovuto rifiutare due volte l'"IP più figo di sempre"

È il sogno di molti studi lavorare con IP di grandi dimensioni. Poter giocare con i loro giocattoli preferiti in modi nuovi, e potenzialmente portarli a un pubblico completamente nuovo tramite un videogioco fantastico. Warhammer 40,000: Space Marine II ha fatto proprio questo, eppure il suo sviluppatore avrebbe potuto lavorare con quello che sembra un IP ancora più interessante.

Il chief creative officer di Saber, Tim Willits, ha recentemente parlato con IGN e ha rivelato che c'era un gioco che lo studio ha dovuto rifiutare non una, ma due volte, e che stava lavorando con una grande proprietà intellettuale di cui Willits non può parlare. "Non posso dirlo, ma c'è un gioco in cui sono venuti da me due volte, e quindi è il mio 'come un giorno in futuro, me ne vanterò'. Non posso dirlo ora perché mi metterei nei guai, ma è l'IP più figo di sempre, e non posso fare il gioco perché abbiamo troppe cose da fare."

"Se potessi raccontarti il gioco che ho rifiutato due volte, sconvolgerei il mondo," disse Willits. Affermazioni come questa, ovviamente, fanno andare le persone in una speculazione a scorrere. Immediatamente, probabilmente la tua mente è attratta da Star Wars, ma considerando che il remake di KOTOR è ancora in programma, probabilmente non conta. Vengono in mente anche Harry Potter e Il Signore degli Anelli, ma c'è davvero molto potenziale per quella che Willits considera la "IP più figa di sempre."

Forse un giorno potrà vantarsene e poi potremo gemere rendendoci conto di cosa ci siamo persi. Saber è incredibilmente impegnata in questo momento, continua a supportare Warhammer 40,000: Space Marine II, lavora al sequel, pubblica Turok: Origins, lavora al remake di KOTOR già menzionato, pubblica il gioco Hellraiser, ah, e crea anche un gioco di John Wick. Ci sono anche un sacco di cose non menzionate su cui stanno lavorando, quindi capiamo perché potrebbero dover rifiutare qualche progetto qua e là, indipendentemente dall'IP a cui è collegato.