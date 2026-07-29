Warhammer 40,000: Space Marine II mostra Confrontation Update in un trailer ricco di azione

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Mentre ci avviciniamo a due anni da quando abbiamo messo per la prima volta un po' di piastratura in ceramite e iniziato a chiamare tutti il nostro fratello di battaglia, Saber Interactive e Focus Entertainment non danno segni di rallentamento con gli aggiornamenti per Warhammer 40,000: Space Marine II. La quattordicesima patch del gioco, l'Aggiornamento Confrontation, porta alla conclusione del secondo anno, con nuove arene PvP, cosmetici e altro ancora.

La modalità Guerra Eterna, dove tu e la tua squadra affrontate Space Marine nemici (che siano lealisti o eretici), ha due nuove mappe, con Sanctum che ci porta in un tempio pronto per essere rovinato, e Facility su Demerium che ci mostra il lato industriale dell'Imperium. Il PvE non viene escluso con questo aggiornamento, dato che lo Scarab Occult Terminator Sorcerer viene aggiunto come nuovo formidabile nemico Terminus.

Come sempre con una patch per Warhammer 40,000: Space Marine II, possiamo aspettarci alcuni cosmetici come parte dell'Aggiornamento Confrontation. Le Salamanders ottengono un altro pacchetto Campione, questa volta focalizzato sulla classe Heavy, brandendo armi rovente che fanno evaporare i nemici davanti ai tuoi occhi. I Raptor hanno anche 5 pezzi di armatura unici nel loro pacchetto cosmetico, permettendoti di assumere un'atmosfera più furtiva.