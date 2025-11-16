Warhammer 40,000: Space Marine II personaggi chiave uccisi fuori dallo schermo in una nuova tradizione

HQ

Se ultimamente ti sei tenuto al passo con la tradizione di Warhammer, saprai che la prossima grande espansione narrativa nell'ambientazione ruota attorno a Demetrian Titus, il protagonista dei giochi Space Marine. È tornato come Capitano della 2ª Compagnia nel suo nuovo modello, ma poiché quella posizione era occupata dal Capitano Acheran nel Warhammer 40,000: Space Marine II, ci sono state alcune preoccupazioni sul destino di Acheran.

Queste preoccupazioni erano giustificate, poiché in un recente post di Games Workshop che spiegava come Titus è tornato alla posizione di Capitano, è stato confermato che Acheran ha incontrato la sua fine nella tradizione, insieme a Chairon, che ha servito come uno dei tuoi compagni in Space Marine II.

"L'illustre servizio di Acheran si è concluso sul mondo alveare di Trygg - una roccaforte vitale e apparentemente leale che proteggeva il Sistema Pyremoat dalle incursioni dei Tiranidi", spiega il post. "Dopo che un vascello da ricognizione Munitorum e la sua scorta della Guardia di Ferro Mordiana sono scomparsi, emettendo un singolo urlo psichico prima di svanire senza lasciare traccia, Acheran guidò una forza d'assalto per indagare, accompagnato dal suo tenente decorato, il fratello Chairon.

Dopo aver trovato un'orda di potenti Genestealer, Acheran, Chairon e gli altri membri della forza d'assalto decisero di isolare l'alveare dal resto della galassia, intrappolandosi all'interno con gli infiniti cultisti. Lì incontrarono la loro fine, ma non senza aver eliminato innumerevoli Genestealer dall'Imperium e salvato l'intero settore dall'essere invaso.

Si può dire con certezza che Acheran e Chairon non arriveranno a Space Marine III. Dovremo vedere se il loro sacrificio sarà onorato in qualche modo al di fuori del post della community di Warhammer.