Warhammer 40,000: Space Marine II raggiunge i 7 milioni di copie vendute

Il ritmo è un po' rallentato, ma il grande successo dell'anno scorsoWarhammer 40,000: Space Marine II continua a vendere molto bene, e ora l'editore Focus Entertainment annuncia via Bluesky che è stato raggiunto un altro traguardo:

"Ecco un altro grande traguardo che ci riempie di gratitudine: 7 milioni di giocatori su #SpaceMarine2 🎉🎉

In questa occasione vogliamo ringraziare ogni Space Marine per il suo incrollabile supporto. Grazie (7 milioni di volte) 💙 "

Ovviamente è molto impressionante e non più tardi di gennaio era di sei milioni, il che significa che è aumentato di un milione in cinque mesi e quindi sta sbuffando con una media di 200.000 copie vendute al mese. Se ti piace Warhammer 40,000 e/o l'azione grintosa (e l'ottima grafica), allora pensiamo che dovresti leggere la nostra recensione in cui spieghiamo perché dovresti giocarci.