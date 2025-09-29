Warhammer 40,000: Space Marine VR è l'unico momento in cui non ho la cinetosi in VR

HQ

Di recente, mi sono recato in quello che sembrava un magazzino senza pretese a Trafford Park, Manchester. Nascosta appena fuori città c'è l'esperienza locale Zero Latency, dove puoi combattere orde di zombie, andare verso la follia e diventare uno Space Marine.

Come nerd di Warhammer residente nell'ufficio, ovviamente stavo per scegliere l'ultima opzione, mettendo una pistola sotto il braccio e un auricolare sopra la testa, sono entrato nell'arena e sono stato improvvisamente catapultato ad Avarax, la grande città che i fan di Warhammer 40,000: Space Marine II conosceranno.

Una cosa che solleverò subito è che di solito faccio fatica con la realtà virtuale a causa della cinetosi. "Voi non potete fare niente", lo so, lo so. Bloccarsi per fare qualsiasi gameplay VR faticoso può essere piuttosto faticoso, quindi ci sono state alcune preoccupazioni quando mi sono reso conto di quanto spazio c'era per muovermi qui, ma durante la mia esperienza di 30 minuti con Defenders of Avarax, sono rimasto senza un accenno di malessere. Probabilmente era perché ero così concentrato a tenere lontane orde di insetti dalla mia schiena.

Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax non è così nitido come Warhammer 40,000: Space Marine II quando si tratta della sua grafica. Né consente di avere quasi altrettanti Tiranidi sullo schermo contemporaneamente. Tuttavia, l'immersione aggiunta dal fatto che si tratta di un'esperienza VR ha aumentato il senso di pericolo e c'erano abbastanza insetti che cinguettavano verso di te in qualsiasi momento per mantenere alta la tensione e l'azione frenetica. Non ci sono mischia, né esecuzioni. Hai appena il tuo fidato requiem con un accessorio per granate e l'occasionale arma pesante che puoi afferrare dai baccelli di artiglieria nelle piccole mappe. Da un lato, questo gameplay è piuttosto semplice, ma dall'altro è un'esperienza progettata per essere utilizzata da chiunque. Non hai ore per imparare i controlli e ho trovato la sensazione di sparare abbastanza gratificante senza effetti appariscenti extra. Il sangue corre ancora sullo schermo quando si uccide un Tiranide, e si ha davvero la sensazione di essere un carro armato ambulante come uno Space Marine, anche se si può essere fatti a pezzi se si viene circondati.

L'universo di Warhammer 40,000 sembra ben rappresentato qui, soprattutto nella sensazione delle armi. Effetti simili a quelli visti in Warhammer 40,000: Space Marine II sono stati portati e le armi pesanti cantano in particolare mentre squarciano le orde di nemici che ti vengono incontro. Il fucile melta era uno dei miei preferiti in quanto inonda lo schermo e i tuoi nemici in un lampo di luce viola e arancione. È impressionante che le cuffie siano in grado di tenere il passo con così tanti effetti e nemici sullo schermo contemporaneamente. Non sono un esperto della piattaforma, ma il visore HTC che ho indossato non ha mai avuto problemi con il gioco, anche nelle sequenze più intense come il combattimento del Tiranno dell'Alveare alla fine.

I controlli erano semplicistici e reattivi. È stata la mia prima occasione in cui ho utilizzato qualsiasi tipo di accessorio per un controller VR e sono rimasto sorpreso di vedere che anche con un'enorme pistola di plastica attaccata al controller, non c'erano problemi nel feedback per i miei colpi, ricariche e granate. Ti tiene immerso nell'azione quando non noti una leggera pausa prima di poter ricaricare, e puoi concentrarti sulle file di denti che cercano di stringere la tua testa. Essere in grado di correre in una grande stanza ti ha aiutato a sentirti come se fossi nel bel mezzo dell'azione. Devo dire che eravamo solo io e un altro giocatore nell'esperienza, il che significa che potevamo manovrarci facilmente l'uno intorno all'altro. Non riesco a immaginare come sia stato per le persone in una squadra di 8 uomini.

Con un punteggio che il ragazzo che gestisce il gioco mi ha assicurato che era piuttosto impressionante per un principiante (50.000+, ma chi conta?) Mi sono assicurato di rendere orgoglioso l'Imperatore ai miei tempi con Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax. Non ci sarà alcun punteggio su questo pezzo, poiché è difficile dare un numero a un'esperienza di 30 minuti, ma la mia opinione sulla realtà virtuale è cambiata grazie ad essa. Forse ho solo bisogno di trovare i giochi giusti per regalarmi davvero la stessa esperienza. È un peccato aver passato il mio visore VR all'ufficio spagnolo.