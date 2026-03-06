Warhammer 40,000: Speed Freeks arriva su PlayStation e Xbox

HQ

L'anno scorso, i giocatori PC hanno potuto assistere a un gioco di Warhammer 40.000 piuttosto insolito, che può essere descritto al meglio come il figlio innamorato di Twisted Metal e Mario Kart 8 Deluxe. È un gioco pieno di Orki con combattimenti veicolari e intensi elementi di corsa, completo di missili, speroni, esplosioni e abilità speciali.

Anche alla prima uscita, molti speravano che venisse pubblicato anche per PlayStation 5 e Xbox Series S/X, e a quanto pare lo sviluppatore Caged Element e l'editore Wired Productions sono d'accordo, perché hanno ora annunciato proprio un'edizione del genere. E non solo, il cross-play è anche incluso, il che è sempre positivo per una comunità vivace. Inoltre, è previsto anche Xbox Play Anywhere, quindi sia la versione PC che quella Xbox sono incluse all'acquisto.

Dai un'occhiata al trailer annunciatorio leggermente impressionante qui sotto. Non sappiamo ancora quando Warhammer 40,000: Speed Freeks uscirà sulle console, ma almeno sarà quest'anno.