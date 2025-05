Warhammer 40,000: Speed Freeks per lasciare l'accesso anticipato la prossima settimana

HQ

Lo sviluppatore Caged Element ha annunciato che è giunto il momento di lasciarsi alle spalle l'accesso anticipato per il suo Warhammer kart racer, Warhammer 40,000: Speed Freeks. Il titolo multiplayer, che ha superato i 250.000 giocatori durante il suo periodo di accesso anticipato, riceverà l'aggiornamento 1.0 e verrà lanciato come gioco "completo" già la prossima settimana, il 22 maggio.

La versione 1.0 presenterà una serie di modifiche, la più grande delle quali sarà la rimozione completa di tutte le microtransazioni in-game. I giocatori di EA che hanno accumulato molti Teef nel corso degli anni, potranno comunque spendere la valuta per i prossimi 12 mesi, ma i nuovi giocatori non saranno tenuti a raccogliere la valuta per sbloccare nuovi oggetti nel gioco.

In caso contrario, è stato anche affermato che tutti i giocatori EA riceveranno la versione completa 1.0 del gioco completamente gratuitamente, con Caged Element e l'editore di ritorno Wired Productions (poiché Plaion si sta allontanando dalla pubblicazione del gioco) che descrive questa scelta come un "ringraziamento alla sua base di giocatori dedicata".

Con la rimozione delle microtransazioni, siamo anche informati che il supporto post-lancio arriverà sotto forma di nuovi pacchetti DLC che offrono contenuti in un formato più "tradizionale".

Quando verrà lanciato il 22 maggio, chiunque voglia accaparrarsi una copia di Warhammer 40,000: Speed Freeks dovrà sborsare £ 12,79 / $ 15,99 / € 15,99.