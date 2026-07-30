Warhammer 40K Warbond di Helldivers II arriverà a metà agosto e porterà armi, armature e modelli

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Sapevamo di aspettarci altre notizie sul crossover di Helldivers II con Warhammer 40.000 a oggi, ed è proprio questo che abbiamo ricevuto di recente. Il Warbond Leggendario a tema è stato mostrato per intero, confermando che la collaborazione sarà lanciata già dal 12 agosto e porterà con sé nuove armi, oltre a opzioni di armature cosmetiche e motivi.

Per quanto riguarda le nuove armi, ci sono alcune scelte che spaziano dal fucile R/40-K Hot-Shot Marksman, la pistola a otturatore P/40-K, la G/40-K Meltamine e la 40-K Meltagun. Le opzioni di corazza estetica, invece, includono il TG-8 Sharpshooter e il TG-122 Demo-Trooper, e poi c'è anche una serie di modelli per una varietà di veicoli opzionali.

Molto di questo si può vedere in modo completo nel trailer crossover, con Warhammer 40.000 Legendary Warbond che uscirà in Helldivers II su PC, PS5 e Xbox Series X/S contemporaneamente il 12 agosto.