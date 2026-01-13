Warhammer Age of Sigmar avrà un proprio episodio in stile Secret Level su Prime Video

HQ

Sembra che presto Warhammer Age of Sigmar avrà presto un suo episodio in stile Secret Level. L'episodio Secret Level dedicato al protagonista di Warhammer 40,000: Space Marine II, Titus, è stato un enorme successo dalla serie antologica, introducendo molti nuovi fan alla gloria e al gore del grimdark 41° millennio. Ora, vedremo i Regni Mortali ricevere lo stesso trattamento.

Questo dettaglio è stato notato su Reddit dall'utente u/contented_skink, che ha ricevuto la conferma di un episodio animato standalone di Age of Sigmar nel rapporto semestrale di Games Workshop. Aggiungendo che l'azienda è interessata a collaborare con Blur Studio per spingere lo slancio ottenuto dall'episodio Secret Level, Games Workshop aggiunge che il lavoro è "quasi completo" sull'episodio di Age of Sigmar, che debutterà su Prime Video proprio come Secret Level.

C'è anche un accenno alla prossima serie live-action Warhammer in sviluppo con Henry Cavill. Non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita, ma si nota che queste cose richiedono "diversi anni" e che la consegna non è sotto il controllo di Games Workshop. Speriamo di poter sentire di più prima che dopo.