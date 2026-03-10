Warhammer anticipa altre bellezze orkie, mostra nuove scatole sconti

HQ

La settimana scorsa, Warhammer ha approfittato di una fuga di notizie pubblicata online, facendo un post ufficiale nella community che conferma che sì, c'è un nuovo Warboss Ork in città, ed è pronto a iniziare a scatenarsi. I warboss non arrivano da soli, come sappiamo, e questa settimana ci sono state promesse alcune nuove rivelazioni.

Invece di una rivelazione completa, però, abbiamo avuto tre immagini teaser nell'ultimo post di Warhammer Community incentrato sugli Orki, che mostrano un grot con occhiali, un artiglio potenziato e un kannon ork kustom. I fan hanno subito iniziato a speculare su cosa potesse riferire tutto ciò, e sembra che il consenso generale punti sul fatto che si tratti di pezzi per un nuovo veicolo Ork o una moto Ork ridisegnata. Il grutto con gli occhiali sembra sicuramente pronto a partirsi veloce, comunque.

Oltre a questi piccoli teaser Ork, abbiamo anche ricevuto la conferma di quattro nuove scatole di offerta in arrivo, con una forza di Space Marine che per una volta non contiene effettivamente Marine regolari. La scatola Eye of Terror Battalion: Sons of Dorn ti dà un Redemptor Dreadnought, un Ballistus Dreadnought e due carri Repulsor Executioner. Sicuramente ci sono macchine grandi e ingombranti nella scatola. Come nemici mortali, abbiamo una nuova Pattuglia di Combattimento per gli Iron Warriors, che porta una notevole quantità di fanteria infusa di Warp e macchine ai vostri tavoli. Hai 5 Terminator del Caos nella scatola, cinque Havoc, 10 Legionari e un Warpsmith per collegare tutto insieme.

Tra le altre scatole scontate, l'Adeptus Mechanicus riceve un Dunecrawler Onagger, un Ballistarium Ironstrider e uno Skorpius Dunerider tutti in una scatola, e i Cavalieri Imperiali si lanciano sul campo con il loro Battaglione Occhio del Terrore, che contiene un Cavaliere Valoroso, oltre a due Guardie di Guerra Armiger.

