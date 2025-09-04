Warhammer anticipa le prospettive di Age of Sigmar con nuove immagini

HQ

Warhammer ama dare teaser criptici e mostrare piccole porzioni delle sue miniature in arrivo per aumentare l'hype. I festeggiamenti per i dieci anni di Age of Sigmar non sono diversi, poiché Warhammer ha completato la sua presentazione della tradizione con uno sguardo al futuro di Age of Sigmar.

Sulla pagina della community di Warhammer, vediamo quattro immagini che mostrano le future miniature in arrivo nel gioco di guerra da tavolo. Ce n'è uno per ogni Grande Alleanza (che sono Ordine, Morte, Distruzione e Caos), quindi la maggior parte dei giocatori probabilmente si ritroverà con qualcosa che desidera o può usare in un esercito.

L'immagine in alto a sinistra sembra essere uno scudo malconcio con la rappresentazione di una sorta di scarabeo. Forse un guerriero logoro delle Città di Sigmar o un soldato zombificato che marcia verso una nuova battaglia. L'immagine in alto a destra ha una ciocca di capelli arancioni con una faccia simile a quella di un troll come fibbia della cintura, forse indicando un nano o qualche pazzo sfigato del Caos. L'immagine in basso a sinistra è quasi certamente la grande pancia di piombo di un orco, e quella in basso a destra sembra un uomo che ha versato un caffellatte viola schiumoso su tutto il pavimento.

Vedremo questi modelli rivelati in tempo, ma fino ad allora aspettatevi che la comunità di Warhammer si scateni con le speculazioni. O no. Sono persone più intelligenti di me, quindi probabilmente hanno già indovinato cosa sta per succedere.

