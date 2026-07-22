Warhammer Blood Bowl ci offre nuove fazioni e regole affinate questo autunno

Warhammer Blood Bowl, l'ultimo capitolo della serie di adattamenti videoludicici della versione cruenta e fantasy di American Football di Games Workshop, uscirà questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Mostrato in maggior dettaglio a Slitherine Next questa sera, abbiamo potuto vedere uno sguardo a due nuove fazioni, una nuova modalità, le regole aggiornate e altro ancora.

I Bretonni e i Re delle Tombe si uniscono alla lista Warhammer Blood Bowl, dandoci accesso a una squadra di non morti mummificati e a qualche nobiltà francese fantasy che spesso calpestata le orde di contadini che costituiscono la maggior parte della loro società. Queste due fazioni si uniscono alla lista preesistente di squadre giocabili, tra cui i Pelleverde, gli Uomini Lucertola, l'Impero, gli Elfi e altri.

Anche la versione più recente di Warhammer Blood Bowl è stata aggiornata per includere l'ultimo regolamento del gioco da tavolo. Inoltre, è stata aggiunta una nuova modalità che permette a fino a sette giocatori di competere in una vera e propria sfida. I Rumbles sono incontri rapidi che mantengono l'azione alta mantenendo la strategia per cui Blood Bowl è conosciuto.

"Da Slitherine, siamo prima di tutto i giocatori di strategia, e Blood Bowl è sempre stato uno dei nostri giochi da tavolo preferiti. Siamo estremamente orgogliosi di accogliere questo franchise iconico nel nostro portfolio e di lavorare insieme al talentuoso team di Cyanide. Il nostro obiettivo con Warhammer Blood Bowl è semplice: vogliamo che questo diventi il videogioco definitivo di Blood Bowl—non solo al lancio, ma per gli anni a venire. La nostra visione è supportarlo ed espanderlo nel tempo, trasformandolo in un'esperienza viva e in continua evoluzione, proprio come abbiamo fatto con successo con altri titoli Warhammer," ha dichiarato Marco Alessandro Minoli, direttore editoriale di Slitherine, in un comunicato stampa.

I possessori preesistenti di Blood Bowl III avranno Warhammer Blood Bowl gratuitamente, dato che sembra che questo ultimo gioco sia più una grande revisione che una nuova uscita standalone. Questa sarà però l'esperienza definitiva di Blood Bowl per molti anni a venire, quindi possiamo aspettarci molto altro dopo l'uscita del gioco questo autunno. Tenete d'occhio una demo che arriverà alla fine dell'estate.