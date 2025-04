Warhammer offre ora una vera armatura da portare sul campo di battaglia

HQ

Se hai costruito e dipinto una miniatura di Warhammer, ma hai sempre desiderato vestirti con le loro braccia e armature, beh, presto puoi farlo, poiché ora Games Workshop sta introducendo alcuni nuovi equipaggiamenti per i LARP.

Warhammer sta collaborando con il creatore di equipaggiamento LARP Burgschneider per creare una linea di armature e armi progettate per farti sentire come se appartenessi a Warhammer Fantasy Battles. Il primo set è dedicato a Nuln, con jerkin e doppietti con la tradizionale colorazione rossa e nera di Nuln disponibili per il pre-ordine.

Ci sono anche spade di gommapiuma che puoi raccogliere, e in futuro saranno disponibili oggetti come Ghal Maraz - il Warhammer stesso - e altri ancora. Entro l'autunno, i set di armature dovrebbero essere disponibili per l'acquisto, quindi se vuoi fare il cosplay nei panni di un cavaliere dell'Impero, potresti voler tenere gli occhi aperti per quando quei set usciranno.

