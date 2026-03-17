Warhammer "resuscita" uno dei più grandi eroi dell'umanità, il Commissario Yarrick

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Il morale tra le tue truppe è basso? Gli uomini minacciano di disertare? Anche (Imperatore non voglia) unirsi alle fila dei nemici eretici che colpiscono le tue linee? Non temere, fedele comandante, perché uno dei leader più fermi dell'umanità è tornato, e sicuramente rimedierà a qualsiasi labbra tremante e piedi freddi con un rapido colpo di spicco nel cranio. Il commissario Yarrick viene rimandato, e sembra che la linea resterà davvero.

Per anni, i fan avevano creduto che Yarrick, comandante della Guardia Imperiale sul costante campo di battaglia che è il mondo di Armageddon, fosse stato ucciso dal demone Primarca Angron, poiché possedeva un trofeo di teschio con un occhio augmetico. Tuttavia, sembra che i racconti sulla morte di Yarrick siano stati molto esagerati, poiché un nuovo post della Comunità di Warhammer annuncia il suo ritorno, senza alcun riconoscimento del suo ritorno dalla morte.

Questo indica ulteriormente l'ambientazione per la prossima undicesima edizione di Warhammer 40.000, con un forte focus sugli Orki e sulle battaglie per l'Armageddon. Non abbiamo ancora una conferma ufficiale di ciò, ma fughe di notizie e voci continuano a puntare verso di esso. Speriamo che presto ci sia una rivelazione ufficiale.

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