Warhammer rivela 11 nuove enormi scatole Battleforce scontate

Se speri di ottenere un po' di crack di plastica questo Natale e vuoi diventare un po' più grande di una pattuglia da combattimento, allora puoi chiedere a Babbo Natale un nuovo cofanetto di Battleforce. Queste scatole sono spesso alcuni dei migliori sconti che puoi ottenere guardando Warhammer e, sebbene siano più costose di una pattuglia da combattimento, vengono fornite con unità più grandi.

Ci sono sette scatole di Warhammer 40,000 Battleforce e quattro scatole di Battleforce per Age of Sigmar. Games Workshop sta mostrando un chiaro ma comprensibile apprezzamento per la sua ambientazione fantascientifica, poiché è sempre stata e probabilmente sarà sempre la più popolare delle ambientazioni. Nelle scatole di Warhammer 40,000, i seguenti eserciti ottengono alcune truppe aggiuntive:



Tiranidi - Fuga precipitosa del frantoio



Emperor's Children - Blissbound Warband



Death Korps di Krieg - Plotone d'assedio di Krieg



Space Marines - Forza d'Attacco di Iron Halo



Chaos Space Marines - Banda da Guerra Forgiata Infernale



Impero Tau - Quadro Lungimirante



Leghe di Votann - Prospettiva Cthoniana



La maggior parte di queste scatole viene fornita con un mix di unità più piccole ma efficaci e alcuni grandi modelli di centrotavola. La forza dei Tiranidi è probabilmente l'eccezione principale, dove arriva solo con enormi bug per sostenere i tuoi Termagaunt che riempiono una linea di battaglia.

Per quanto riguarda Age of Sigmar, le caselle della Battleforce sono le seguenti:



Skaven - Skryre Warpswarm



Signori delle Tombe del Malus dell'Anima - Lance della Fortezza Cremisi



Gloomspite Gitz - Dankhold Rampage



Sylvaneth - Boschetto di Spezie Reietto



Tutte queste scatole, indipendentemente dal gioco da tavolo che ami, saranno di grande aiuto per completare un elenco dell'esercito. Il mio unico desiderio personale era quello di vedere una scatola di Aeldari contenente alcuni dei loro adorabili remake dell'anno scorso, ma per il resto sembrano affari solidi e usciranno in tempo per Natale.

