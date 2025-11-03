Warhammer rivela palline del Caos, sciarpe di Space Wolf e mega felpe con cappuccio nel merchandising natalizio

HQ

Ora che Halloween è passato, il Natale incombe. Mariah Carey è stata liberata come un demone dal Warp, e così Warhammer ci ha dato alcuni nuovi oggetti festivi per decorare le nostre case e riscaldare i nostri corpi.

Nella sezione delle anteprime domenicali della pagina della community di Warhammer, vediamo un'ampia varietà di oggetti. Ci sono un mucchio di palline del Caos da appendere a un albero, oltre a una cometa a doppia coda da spuntare in cima. Le calze di Natale multi-fazione potrebbero suggerire cosa c'è dentro la mattina di Natale, e quando hai finito di riempirti lo stomaco quel giorno, puoi innaffiare il tuo pasto con una bevanda all'interno di una tazza Red Gobbo.

Per quanto riguarda l'abbigliamento, sono disponibili calzini, sciarpe e cappelli Space Wolf, oltre a sciarpe e cappelli Adepta Sororitas. La felpa con cappuccio squig mega fa il suo ritorno per tenerti al caldo, ed è ora affiancata anche da una felpa con cappuccio mega nutriente.

Tutti questi regali saranno disponibili per l'ordine in tempo per Natale e, considerando la velocità con cui si sta avvicinando, immaginiamo che saranno presto disponibili sul negozio di Warhammer.

