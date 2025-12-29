Warhammer rivela una nuova miniatura di Huron Blackheart pronta a saccheggiare la galassia

HQ

Forse per Abaddon è stato un po' solitario, non credi? Essere l'unico vero signore della guerra di una fazione del Caos Indivise con una splendida miniatura. Conoscendo Abaddon, probabilmente gli piaceva tutta l'attenzione, ma ora ha un po' di concorrenza, visto che il signore del Caos Huron Blackheart fa il suo ritorno.

I fan di Warhammer sanno che una grande rivelazione è sempre prevista per il giorno di Natale sul sito della Warhammer Community, e quest'anno abbiamo portato il ritorno del Maestro dei Corsari Rossi. Huron era - come praticamente ogni Space Marine traditore - leale all'Imperatore quando si unì per la prima volta all'ambientazione. Tuttavia, si rivoltò contro l'Imperium durante la Guerra Badab e trasformò i suoi Artigli Astrali nei Corsari Rossi. Sono una fazione di Marines del Caos simili a pirati che non vanno sottovalutati, perché anche dopo essere stato sparato via metà del suo corpo da un melta, Huron continua a scalciare.

La nuova miniatura di Huron include dettagli aggiuntivi, alcune sculture raffinate e persino una specie di cane strana alle sue spalle. Ora nessuno vorrà cancellarlo dal tuo esercito a rischio di crudeltà sugli animali. Huron si aspetta anche altri supporti in uno squadrone di comando, che sarà svelato il prossimo anno.

