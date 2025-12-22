Warhammer sembra star anticipando alcuni nuovi modelli di Corsari Aeldari

HQ

L'anno scorso, Games Workshop ha mostrato un po' di affetto ai nostri elfi spaziali preferiti con un rinnovamento della gamma di molti dei loro modelli. Quest'anno i Drukhari hanno ricevuto un restyling simile, e presto sembra che potremmo ricevere nuovi modelli dagli Aeldari Corsairs.

I Corsari, in un certo senso, camminano sulla linea tra il puro Craftworld Aeldari e i Drukhari Raiders. Sono pirati elfi spaziali, in termini semplici, eppure il focus di un recente post sulla Warhammer Community era rivolto a un ammiraglio più nobile. Yriel, del Mondo Astronave Iyanden. Attraverso il racconto breve pubblicato online, vediamo Yriel perdere un po' di fiducia nel suo Craftworld poiché gli è vietato inseguire i nemici attraverso i vasti mari dello spazio.

Yriel non sembra essere uno che accetta un no come risposta, e mentre torna alla sua vera flotta di navi, trova una compagnia di Arlecchini ad aspettarlo. Il Golfo degli Incubi è il luogo dove desidera andare, e Yriel coglie l'occasione per tentare e negare l'estinzione. Sembra un anticipo per un nuovo personaggio Aeldari e una nuova squadra Corsair, almeno. Forse anche un esercito corsario da impugnare in battaglia. Lo scopriremo nel nuovo anno.

Annuncio pubblicitario: