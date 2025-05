Warhammer Skulls torna la prossima settimana per il suo nono anno

HQ

Warhammer è cresciuto fino a presentare una delle più grandi e impressionanti librerie di videogiochi. Questa gamma di progetti consente al creatore di Warhammer Games Workshop di ospitare una vetrina annuale nota come Skulls in cui si concentra esclusivamente sui giochi, lasciandosi alle spalle l'enorme seguito di fan da tavolo per un breve periodo di notizie e rivelazioni.

Quest'anno vedrà la nona Warhammer Skulls vetrina e la data e l'ora esatte per lo spettacolo sono state appena confermate, con questo fissato per 22 maggio alle 17:00 BST / 18:00 CEST.

Per quanto riguarda ciò che sarà offerto, possiamo aspettarci aggiornamenti per il futuro di Warhammer 40,000: Space Marine II, Warhammer 40,000: Darktide, Warhammer 40,000: Mechanicus II, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Total War: Warhammer III, Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer 40,000: Vermintide II, Warhammer 40,000: Warpforge e persino Warhammer 40,000: Battlesector.

Ci è stato anche detto che Rahul Kohli tornerà come conduttore dello show, con l'attore e appassionato di Warhammer che afferma: "Ci sono così tanti punti di ingresso nell'universo di Warhammer, e il mio è stato attraverso i videogiochi. Il Warhammer Skulls Festival è qualcosa a cui mi sintonizzerei ogni anno se non lo stessi già ospitando! È un piacere tornare per il mio terzo anno e non vedo l'ora di vedere le reazioni a ciò che verrà rivelato, sarà uno spettacolo infernale!"

Per celebrare il ritorno di Skulls, Games Workshop offrirà anche sconti su molti dei Warhammer titoli, DLC e altro ancora, oltre a rendere disponibili anche omaggi. Per ulteriori informazioni su cosa sono, assicurati di sintonizzarti su Skulls su Twitch, poiché anche la settimana di Warhammer inizierà dal 22 maggio.