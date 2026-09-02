Warhammer sta apportando un cambiamento importante alla sua offerta mensile gratuita di miniature

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Warhammer è costoso, ma se vuoi comunque costruire, dipingere e giocare a basso costo, l'offerta gratuita di mini mensile di Games Workshop è un ottimo modo per costruire una collezione. L'azienda pubblicizza una miniatura da costruire in negozio e poi portarla a casa, sia per aggiungere al tuo esercito sia semplicemente per tenerla come un ragazzino divertente. La miniatura gratuita di questo mese è, ad esempio, una Space Marine Scout di Warhammer 40.000.

Tuttavia, nel post della Warhammer Community che pubblicizza questa miniatura mensile, si nota anche che ci sarà un grande cambiamento in futuro per questo programma di giveaway. "La Miniatura del Mese di settembre segna anche un grande cambiamento nell'offerta mensile in negozio. È l'ultima delle tradizionali miniature gratuite che puoi ottenere passando dal tuo negozio Warhammer locale," recita il post.

Una nuova offerta sarà lanciata a ottobre, sostituendo questo tradizionale schema di mini gratuiti, ma non sappiamo ancora quale sarà questa offerta. Le speculazioni online indicano che la mini gratuita sarà un'offerta riservata solo agli abbonati di Warhammer+, oppure che tu riceva una mini gratuita ogni 10 sterline spese in negozio. C'è anche l'idea che il sistema cambierà per far tornare le persone più spesso in negozio, così che siano sempre tentate di prendere più crack di plastica. In ogni caso, lo scopriremo presto in un nuovo post della Community di Warhammer, oppure puoi chiedere al tuo dipendente locale di Games Workshop per maggiori informazioni.