Warhammer sta regalando alcuni dei suoi migliori libri a eleganti edizioni speciali

HQ

Anche se spesso associamo Warhammer alla plastica e alla vernice, ci sono anche molte pagine da leggere dai quasi infiniti tomi della Black Library. Con decenni di tradizioni da raccontare, può essere difficile sapere da dove cominciare, soprattutto nella massiccia galassia del 41° millennio.

Tuttavia, la Black Library potrebbe renderti le cose un po' più facili se vuoi semplicemente ottenere dei bei libri per il tuo scaffale. Tre delle opere della Black Library stanno ricevendo nuove edizioni speciali, complete di nuove illustrazioni, nuove grafiche e copertine fantasiose.

Il primo libro è Assassinorum: Kingmaker di Robert Rath, la storia di due assassini imperiali incaricati di prevenire la ribellione rimuovendo il re di un mondo. Il libro successivo imbroglia un po', dato che si tratta di Saints of the Imperium, una raccolta di tre romanzi di Andy Clark, David Annandale e Danie Ware, che ripercorre i Santi dell'Adepta Sororitas e alcune delle sue figure chiave.

Infine, partiamo dall'Imperium per concentrarci su una banda di pirati elfi spaziali in Voidscarred di Mike Brooks. Sicuramente la copertina più colorata di tutte, Voidscarred si concentra sui pirati Aeldari che sono bloccati in un conflitto con i pirati Orki.

Annuncio pubblicitario: