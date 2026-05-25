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Warhammer Survivors

Warhammer Survivors Anteprima: Un disastro frenetico e stilistico

So che Warhammer Survivors rovinerà il mio programma, ma continuo a tornare per una corsa veloce anche con la demo.

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Warhammer Survivors non si fa scrupoli riguardo al gioco che sta emulando. Se, come me, non avete mai giocato a Vampire Survivors e volete sapere cosa vi aspetta con questa nuova uscita bullet heaven di Auroch Digital, è una premessa piuttosto semplice. Affronti orde di nemici in uno dei due universi di Warhammer, acquisendo abilità e potenziamenti finché non vieni sopraffatto.

Il gioco ti permette di giocare sia nell'universo di Warhammer 40.000 che di Age of Sigmar, offrendoti eroi, nemici, oggetti e altro ancora diversi a seconda di quale scegli. Abbiamo provato entrambi, e se sei completamente nuovo, è difficile non consigliare di iniziare con Warhammer 40.000. Non solo è l'ambientazione più riconoscibile, ma le meccaniche del primo eroe Malum Caedo (presente anche in Warhammer 40,000: Boltgun) risultano molto più adatte ai principianti. Il suo attacco base con la spada a catena copre il retro e i nemici davanti a te, mentre gli attacchi con l'ascia di Naeve Blacktalon affrontano solo i nemici che sta affrontando. Certo, danno un po' di resistenza, ma sono stato facilmente travolto al primo tentativo con Naeve, anche se sono riuscito a sopravvivere un po' più a lungo come Malum.

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Ripeto, non ho giocato a nulla di Vampire Survivors, né di nessun altro gioco da allora. So però qual è il senso generale, e di nuovo Warhammer Survivors non ha nulla da nascondere su come funziona. Uccidi i nemici, raccogli gemme dai loro cadaveri e le usi come XP per dare al tuo personaggio nuove abilità o potenziare quelle che già possiede. Avrai bisogno di più gemme per salire di livello man mano che diventi più forte, e più orde ti verranno verso di te finché non sarai circondato, travolto da un vortice di azione caotica perché non sei sicuro di quali esplosioni siano causate da te e quali siano state lanciate da uno Skaven che cerca di coglierti di sorpresa. Caos è dove Vampire Survivors fiorisce, e lo stesso vale per Warhammer Survivors. Quella prima camminata lenta in una corsa è piuttosto standard, ma man mano che avanzi e inizi a diventare un esercito di un solo uomo o di una sola donna, capirai rapidamente dove sta il pane quotidiano del gioco.

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Il gameplay non è molto profondo, basta cliccare dove vuoi andare, o muoverti con WASD, lasciando che le armi automatiche si occupino dei nemici davanti a te. Potrebbe non suscitare l'interesse di chi desidera un'esperienza molto pratica, ma l'azione rimane frenetica e coinvolgente, anche se a volte sei più un osservatore che un partecipante attivo a tutte le uccisioni degli Xeno. Questo è però il fascino dei giochi in stile Bullet Heaven o Vampire Survivors per chi li gioca. Non vogliono necessariamente dover parare ogni colpo dei Tyranidi in arrivo, ma vogliono solo fare scelte più tattiche riguardo alla loro build e al loro movimento. Eliminando alcune scelte di gioco che ti saresti aspettati da un gioco del genere, Auroch può concentrarsi sul rendere più importante ciò che puoi controllare.

Warhammer Survivors

Warhammer Survivors è un gioco incredibilmente stilistico. È facile dire che sia solo Vampire Survivors con una skin Warhammer, ed è vero, ma i fan dell'IP di Games Workshop saranno felici di vedere il livello di dettaglio degli sprite per nemici ed eroi, il design delle armi, le loro funzioni e le abilità che ottenete. È difficile, senza aver giocato a Vampire Survivors, dire davvero cos'altro si distingue, ma se hai desiderato un gioco che offra un'esperienza simile e sei un fan di Warhammer, qui hai il meglio di entrambi i mondi.

Dato che non possiamo andare troppo in profondità nella demo, la prima impressione per Warhammer Survivors dovrebbe essere forte e coinvolgente. Dovrebbe farti preoccupare per tutte le ore che passerai a giocare a questo gioco, convincendoti che farai solo un'altra corsa finché il sole non sorgerà in un'altra giornata estiva inutilmente calda. Warhammer Survivors riesce a creare quella preoccupazione delle ore "sprecate", ma sono davvero sprecate se ti stai divertendo un mondo a giocare? È un buon consumo, permettendoti di lanciarti ancora e ancora contro orde infinite di avversari. Puoi ottenere potenziamenti permanenti del personaggio, ma il vero divertimento principale è cedere alla casualità di ogni run. Potresti sparire in fretta. Probabilmente lo farai, ma ti divertirai a vagare per un mondo desolato o attraverso il luogo di un rituale malvagio, disperdendo i nemici al vento. Quell'aggancio immediato è qualcosa che Warhammer Survivors raggiunge nella sua demo, e spero che quell'aggancio sia abbastanza forte da tenerti per ore e ore, anche a costo del mio programma.

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