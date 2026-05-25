Warhammer Survivors Anteprima: Un disastro frenetico e stilistico

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Warhammer Survivors non si fa scrupoli riguardo al gioco che sta emulando. Se, come me, non avete mai giocato a Vampire Survivors e volete sapere cosa vi aspetta con questa nuova uscita bullet heaven di Auroch Digital, è una premessa piuttosto semplice. Affronti orde di nemici in uno dei due universi di Warhammer, acquisendo abilità e potenziamenti finché non vieni sopraffatto.

Il gioco ti permette di giocare sia nell'universo di Warhammer 40.000 che di Age of Sigmar, offrendoti eroi, nemici, oggetti e altro ancora diversi a seconda di quale scegli. Abbiamo provato entrambi, e se sei completamente nuovo, è difficile non consigliare di iniziare con Warhammer 40.000. Non solo è l'ambientazione più riconoscibile, ma le meccaniche del primo eroe Malum Caedo (presente anche in Warhammer 40,000: Boltgun) risultano molto più adatte ai principianti. Il suo attacco base con la spada a catena copre il retro e i nemici davanti a te, mentre gli attacchi con l'ascia di Naeve Blacktalon affrontano solo i nemici che sta affrontando. Certo, danno un po' di resistenza, ma sono stato facilmente travolto al primo tentativo con Naeve, anche se sono riuscito a sopravvivere un po' più a lungo come Malum.

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Ripeto, non ho giocato a nulla di Vampire Survivors, né di nessun altro gioco da allora. So però qual è il senso generale, e di nuovo Warhammer Survivors non ha nulla da nascondere su come funziona. Uccidi i nemici, raccogli gemme dai loro cadaveri e le usi come XP per dare al tuo personaggio nuove abilità o potenziare quelle che già possiede. Avrai bisogno di più gemme per salire di livello man mano che diventi più forte, e più orde ti verranno verso di te finché non sarai circondato, travolto da un vortice di azione caotica perché non sei sicuro di quali esplosioni siano causate da te e quali siano state lanciate da uno Skaven che cerca di coglierti di sorpresa. Caos è dove Vampire Survivors fiorisce, e lo stesso vale per Warhammer Survivors. Quella prima camminata lenta in una corsa è piuttosto standard, ma man mano che avanzi e inizi a diventare un esercito di un solo uomo o di una sola donna, capirai rapidamente dove sta il pane quotidiano del gioco.

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Il gameplay non è molto profondo, basta cliccare dove vuoi andare, o muoverti con WASD, lasciando che le armi automatiche si occupino dei nemici davanti a te. Potrebbe non suscitare l'interesse di chi desidera un'esperienza molto pratica, ma l'azione rimane frenetica e coinvolgente, anche se a volte sei più un osservatore che un partecipante attivo a tutte le uccisioni degli Xeno. Questo è però il fascino dei giochi in stile Bullet Heaven o Vampire Survivors per chi li gioca. Non vogliono necessariamente dover parare ogni colpo dei Tyranidi in arrivo, ma vogliono solo fare scelte più tattiche riguardo alla loro build e al loro movimento. Eliminando alcune scelte di gioco che ti saresti aspettati da un gioco del genere, Auroch può concentrarsi sul rendere più importante ciò che puoi controllare.

Warhammer Survivors è un gioco incredibilmente stilistico. È facile dire che sia solo Vampire Survivors con una skin Warhammer, ed è vero, ma i fan dell'IP di Games Workshop saranno felici di vedere il livello di dettaglio degli sprite per nemici ed eroi, il design delle armi, le loro funzioni e le abilità che ottenete. È difficile, senza aver giocato a Vampire Survivors, dire davvero cos'altro si distingue, ma se hai desiderato un gioco che offra un'esperienza simile e sei un fan di Warhammer, qui hai il meglio di entrambi i mondi.

Dato che non possiamo andare troppo in profondità nella demo, la prima impressione per Warhammer Survivors dovrebbe essere forte e coinvolgente. Dovrebbe farti preoccupare per tutte le ore che passerai a giocare a questo gioco, convincendoti che farai solo un'altra corsa finché il sole non sorgerà in un'altra giornata estiva inutilmente calda. Warhammer Survivors riesce a creare quella preoccupazione delle ore "sprecate", ma sono davvero sprecate se ti stai divertendo un mondo a giocare? È un buon consumo, permettendoti di lanciarti ancora e ancora contro orde infinite di avversari. Puoi ottenere potenziamenti permanenti del personaggio, ma il vero divertimento principale è cedere alla casualità di ogni run. Potresti sparire in fretta. Probabilmente lo farai, ma ti divertirai a vagare per un mondo desolato o attraverso il luogo di un rituale malvagio, disperdendo i nemici al vento. Quell'aggancio immediato è qualcosa che Warhammer Survivors raggiunge nella sua demo, e spero che quell'aggancio sia abbastanza forte da tenerti per ore e ore, anche a costo del mio programma.

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