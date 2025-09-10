Warhammer svela il nuovo Codice Drukhari insieme a nuovi modelli

HQ

Le voci erano vere, poiché Warhammer ha rivelato un nuovo leader per i Drukhari da affiancare al loro nuovo Codex, che è ufficialmente in arrivo. Dopo anni di quasi nessun amore per l'ex Eldar Oscuro, Games Workshop sembra finalmente voler invertire la rotta per dare ai mostri amanti della tortura ciò che gli spetta.

Tuttavia, alcuni fan sono un po' delusi dalle nuove offerte. L'Arconte della Lingua Avvelenata è il fulcro della nuova vetrina Drukhari, poiché Lady Malys sembra un ottimo modello per guidare i tuoi malvagi elfi spaziali alla loro prossima incursione. Ottieni anche una nuova miniatura dell'Arconte, che può fungere da leader per la tua Kabal con più opzioni e stili di equipaggiamento da guerra.

Alcuni fan speravano in un aggiornamento delle fazioni, simile a quello degli Aeldari dell'anno scorso. Gran parte dell'esercito Drukhari sta mostrando la sua età e gran parte delle loro forze non sono disponibili per l'acquisto sul negozio online di Games Workshop. Speriamo di vedere altri modelli in arrivo prima dell'uscita del Codex, o i fan dovranno sperare in una grande fazione che si concentri su di loro nella prossima 11a edizione.

