Warhammer svela un terreno pre-dipinto, rilasciando con l'undicesima edizione

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Warhammer lancia ufficialmente la propria linea di terreni pre-dipinto. È super divertente dipingere le miniature nei colori che ti piacciono per prepararti al gioco da tavolo, ma quando hai il tuo esercito pronto, ti serve comunque una copertura per metterli dietro e una città in rovina da costruire. Questo può essere un compito un po' meno coinvolgente, e quindi Games Workshop sta intervenendo offrendo opzioni di terreno predipinte.

Dopo una fuga di notizie che circolava online, il canale YouTube di Warhammer ha mostrato un breve video che mostrava il terreno già dipinto, e sembra di un ottimo livello. Dubitiamo che ogni pezzo di macerie abbia un tocco dipinto a mano, ma sembra più che abbastanza bello da essere schiacciato proprio al centro del tavolo. Altri dettagli arriveranno presto, ma immaginiamo che questi set costeranno un po' più rispetto alla media dei tipi di terreno.

Vedere un terreno già dipinto potrebbe farti riflettere su quali altri elementi di Warhammer potrebbero essere già dipinti. Dubidiamo però che vedremo modelli predipinti in una scatola a breve, perché potrebbe far crollare le vendite di vernici di Games Workshop. Inoltre, gli spettatori attenti del video hanno notato alcuni potenziali nuovi Ork biker presentati insieme al particolare terreno Armageddon, quindi è possibile che presto passeremo dal fissare muri appena dipinti a qualche nuova miniatura entusiasmante.

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