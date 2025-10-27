Warhammer: Vermintide 3 non arriverà presto poiché Fatshark è più felice di aggiornare i suoi giochi esistenti

HQ

Sono passati sette anni da quandoWarhammer: Vermintide 2 abbiamo combattuto per la prima volta orde di adoratori del Caos e infinite maree di ratti in combattimenti corpo a corpo medievali. Mentre alcuni fan potrebbero pensare che ora sia il momento perfetto per un sequel, lo sviluppatore Fatshark non ha intenzione di realizzarne uno in questo momento.

"Possiamo sempre fare campagne che vanno in direzioni diverse, esplorando il mondo di Warhammer Fantasy", ha detto il direttore del design Joakim Setterberg a PC Gamer. "C'è ancora un sacco di roba, che include l'espansione delle cose che abbiamo già fatto, come Chaos Wastes. Del resto, ci sono un sacco di cose di gameplay che i giocatori vorrebbero che rivisitassimo o... non "correggessimo", ma abbiamo alcuni sistemi in atto che sono un po' grezzi. Potevamo sempre modificarli. Per quanto riguarda la qualità della vita, direi che ci sono ancora molte cose da fare. Quindi Vermintide continuerà ad andare avanti".

Mentre Games Workshop ha fatto rivivere il mondo di Warhammer Fantasy con The Old World negli ultimi anni, Vermintide e il suo sequel si svolgono ancora in un'ambientazione morente. Forse un gioco di Age of Sigmar Tide potrebbe essere in programma in futuro, ma come ha detto Setterberg, non è in lavorazione in questo momento.

Parlando delle origini di Vermintide, il CEO di Fatshark Martin Wahlund ha menzionato un altro nemico basato sull'orda. "Eravamo tentati di guardare gli orchi e altre cose. Ma gli orchi, sai, ci sono già molti giochi diversi che hanno già degli orchi. Non c'era gioco con gli skaven. Questa è stata una scelta facile dopo un po' di riflessione, in pratica".

Forse gli orchi potrebbero arrivare in un DLC per Warhammer: Vermintide 2. Dopotutto, la fazione degli Uominibestia è stata aggiunta in modo simile. Potrebbe essere difficile impedire ai goblin notturni e agli Skaven di colpirsi a vicenda, però.